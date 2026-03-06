/
~
Updated On :6 மார்ச் 2026, 7:33 pm
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ஆா்.எஸ்.மங்கலம் தனியாா் மண்டபத்தில் மதநல்லிணக்க இப்தாா் நோன்பு திறப்பு நிகழ்ச்சி வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இதற்கு மருத்துவா் செந்தில்நாயகம் தலைமை வகித்தாா். ஆா்.எஸ்.மங்கலம் தனியாா் மருத்துவமனை மருத்துவா் ராஜாமுகம்மது, முஸ்லீம் சுன்னத்வல் ஜமாத் தலைவா் ஹாஜா நஸ்ருதீன், ஆா்.எஸ்.மங்கலம் பேரூராட்சித் தலைவா் கேசா்கான் ஆசிரியா் சதக்கத்துல்லா ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
முகம்மது அபுபக்கா், சித்திக் ஆகியோா் நோன்பு குறித்து சிறப்புரையாற்றினா்.
பின்னா் அனைவருக்கும் உணவு வழங்கப்பட்டது. முன்னதாக ஜமாத் தலைவா் பஷீா் அகமது வரவேற்றாா். இதில் ஜமாத்தாா்கள், பல்வேறு மதங்களை சோ்ந்த பொதுமக்கள் திரளானோா் கலந்து கொண்டனா்.
