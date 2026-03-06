Dinamani
தள்ளுபடி விலையில் தங்கம் விற்பனை! இங்கு அல்ல, எங்கே?நாட்டிலேயே முதல்முறை! கர்நாடகத்தில் 16 வயதுக்குட்பட்ட சிறார்களுக்கு சமூக ஊடகங்கள் தடை!சுகோய் போா் விமானம் கீழே விழுந்து நொறுங்கியதில் 2 விமானிகள் பலிகமேனி கொலை! வான்வெளியிலிருந்து வந்த நீல சிட்டுக்குருவி! இஸ்ரேல் ஏவுகணை ரகசியம்!!2030-க்குள் 7 லட்சம் வீடுகள்: 14 முக்கிய அம்சங்களை அறிவித்தார் மு.க. ஸ்டாலின்! மாநிலங்களவைத் தேர்தல்: திருச்சி சிவா, தம்பிதுரை உள்பட 6 பேரின் வேட்புமனுக்களும் ஏற்பு!ரஷியாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்க இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா அனுமதி!தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,280 குறைந்தது!ஈரான் மீதான போா்: துறைமுக கட்டணங்களை தள்ளுபடி செய்ய அரிசி ஏற்றுமதியாளா்கள் கோரிக்கை
/
ராமநாதபுரம்

மாரியூா், மானாமதுரையில் சனிப் பெயா்ச்சி சிறப்பு பூஜை

மாரியூா் பூவேந்தியநாதா் கோயிலில் சனிப்பெயா்ச்சியை முன்னிட்டு சிறப்பு அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்த சனீஸ்வர பகவான்.

News image
Updated On :6 மார்ச் 2026, 7:33 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சாயல்குடி அருகேயுள்ள பூவேந்தியநாதா் கோயில், மானாமதுரை கோயில்களில் வெள்ளிக்கிழமை சனிப்பெயா்ச்சியை முன்னிட்டு சனீஸ்வர பகவானுக்கு சிறப்பு பூஜை நடைபெற்றது.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், சாயல்குடி அருகேயுள்ள மாரியூா் பவளநிறவல்லியம்மன் சமேத பூவேந்தியநாதா் கோயிலில் சனிப்பெயா்ச்சியை முன்னிட்டு, சனீஸ்வர பகவான் சந்நிதியில் சிறப்பு பூஜை நடைபெற்றது. யாகவேள்வி வளா்க்கப்பட்டு சிவாசாரியா்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்க, சனீஸ்வரருக்கு சிறப்பு பூஜைகள், 16 வகையான சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், தீபாராதனைகள் நடைபெற்றன. பரிகார ராசிக்காரா்கள் தங்களது பெயா்களை சொல்லி சங்கல்ப பூஜையில் கலந்து கொண்டனா். பக்தா்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. இதற்கான ஏற்பாடுகளை ராமநாதபுரம் சமஸ்தானம், தேவஸ்தானம் நிா்வாகத்தினா், கோயில் நிா்வாகி சீனிவாசன் உள்ளிட்டோா் செய்தனா்.

மானாமதுரை: மானாமதுரை, திருப்புவனம் பகுதி கோயில்களில் சனிப் பெயா்ச்சி வழிபாடு வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

கும்ப ராசியிலிருந்து மீன ராசிக்கு சனி பகவான் பெயா்ச்சியானதையொட்டி, மானாமதுரை ஆனந்தவல்லி அம்மன் சமேத சோமநாதா் சுவாமி கோயில், திருப்புவனம் சௌந்தரநாயகி அம்மன் சமேத புஷ்பவனேஸ்வா் சுவாமி கோயிலில் சனிப் பெயா்ச்சி வழிபாடு நடந்தது. இதையொட்டி, இங்குள்ள நவக்கிரக சந்நிதிகளில் சனீஸ்வர பகவானுக்கு அபிஷேகங்கள் நடத்தி சிறப்பு அலங்காரம் செய்து பூஜைகள், தீபாராதனைகள் நடைபெற்றன. இதில் திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்று சனீஸ்வர பகவானை தரிசித்தனா். பரிகாரம் செய்து கொள்ள வேண்டிய ராசிக்காரா்கள் பரிகார பூஜைகள் நடத்தினா்.

இதேபோல, இளையான்குடி ராஜேந்திர சோழீஸ்வரா் கோயில், சாலைக்கிராமம் வரகுணேஸ்வரா் சுவாமி கோயிலில்களில் நடைபெற்ற சனி பெயா்ச்சி வழிபாட்டிலும் திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்றனா்

டிரெண்டிங்

கோயில்களில் சனிப் பெயா்ச்சி வழிபாடு

கோயில்களில் சனிப் பெயா்ச்சி வழிபாடு

சிவன் கோயில்களில் சனிப் பெயா்ச்சி சிறப்பு வழிபாடு

சிவன் கோயில்களில் சனிப் பெயா்ச்சி சிறப்பு வழிபாடு

சனிப் பெயா்ச்சி: கோயில்களில் சனீஸ்வரருக்கு சிறப்பு வழிபாடு

சனிப் பெயா்ச்சி: கோயில்களில் சனீஸ்வரருக்கு சிறப்பு வழிபாடு

திருநள்ளாறில் சனிப்பெயர்ச்சியை முன்னிட்டு பந்தக்கால் முகூர்த்தம்!

திருநள்ளாறில் சனிப்பெயர்ச்சியை முன்னிட்டு பந்தக்கால் முகூர்த்தம்!

வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
வீடியோக்கள்

#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
வீடியோக்கள்

அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு