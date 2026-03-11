தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளா் தோ்வாணையத்தால் ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் குரூப் 2, 2 ஏ முதன்மை எழுத்துத் தோ்வை வருகிற 15-ஆம் தேதி ராமநாதபுரத்தில் 351 போ் எழுதுகின்றனா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியா் சிம்ரன்ஜீத் சிங் காலோன் புதன்கிழமை வெளியிட்ட செய்திகுறிப்பு:
தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையத்தால் ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் குரூப் 2, 2 ஏ முதன்மை எழுத்துத் தோ்வானது வருகிற 15-ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இந்தத் தோ்வு, ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் அமைந்துள்ள முகம்மது சதக் தஸ்தகீா் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி தோ்வு மையத்தில் மட்டும் நடைபெற உள்ளது.
தோ்வில் முற்பகல் 174 பேரும், பிற்பகல் 177 பேரும் தோ்வு எழுத உள்ளனா். தோ்வு எழுதுபவா்கள் தோ்வு மையத்துக்கு காலை 8.30 மணி முதல் 9.00 மணிக்குள்ளாக வரவேண்டும். பிற்பகல் 1.30 மணி முதல் 2.00 மணிக்குள் வர வேண்டும். கால தாமதமாக வருபவா்கள் தோ்வு அறைக்குள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டாா்கள். இந்தத் தோ்வு நடைபெறும் தோ்வு மையத்தில் தடையில்லா மின்சார வசதி, தோ்வு மையத்துக்கு செல்ல பேருந்து வசதி, மருத்துவ வசதியுடன் கூடிய அவசர ஊா்தி, இதர அடிப்படை வசதிகள் உள்ளிட்ட முன்னேற்பாடு நடவடிக்கைகளும் செய்யப்பட்டுள்ளது என்றாா் அவா்.
டிரெண்டிங்
மாா்ச் 15-இல் குரூப் 2 தோ்வு: 581 போ் பங்கேற்கின்றனா்
குரூப் 2 முதன்மை எழுத்துத் தோ்வு: 159 போ் பங்கேற்பு
ராமநாதபுரத்தில் ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணி தோ்வு மையத்தில் அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயாா்! ஆட்சியா் தகவல்!
பிப். 8 இல் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ தோ்வு: நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 581 போ் எழுதுகின்றனா்
வீடியோக்கள்
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | திருச்சியில் மாநாடுகள்: யாருக்குத் திருப்பம்? | Dinamani | News and Views | Epi - 12
தினமணி வீடியோ செய்தி...