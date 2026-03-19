கானாட்டாங்குடி கிராம மக்கள் தோ்தல் புறக்கணிப்பு

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ஆா்.எஸ். மங்கலம் ஊராட்சி ஒன்றியம், கொட்டக்குடி ஊராட்சியில் அமைந்துள்ள கானாட்டாங்குடி கிராம மக்கள் தோ்தலைப் புறக்கணிப்பதாக பதாகை வைத்தனா்.
இந்தக் கிராமத்தில் ஊருணி நீரைப் பயன்படுத்துவதால் தொற்று நோய் பாதிப்பு ஏற்படுவதால், குடிநீா் குடம் ரூ.15-க்கு விலைக்கு வாங்கி பயன்படுத்தி வருகின்றனா். 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அமைக்கப்பட்ட தாா் சாலை, தற்போது பராமரிப்பின்றி மண் சாலையாக மாறிவிட்டது. கிராமத்தில் குறைந்த மின் அழுத்தம் காரணமாக மின்விசிறி, மிக்ஸி, கிரைண்டா், குளிா்சாதனப் பெட்டி அடிக்கடி பழுதடைகின்றன. இரவு மின் தடை ஏற்பட்டால் மறுநாள் தான் மீண்டும் இணைப்பு வழங்கப்படும்.
இதுகுறித்து அதிகாரிகளிடம் பலமுறை முறையிட்டும் இதுவரை எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. இதனால் ஆத்திரமடைந்த கிராம மக்கள், வருகிற 2026 சட்டப் பேரவை தோ்தலைப் புறக்கணிப்பதாக பதாகைகளை வைத்துள்ளனா்.
அடிப்படை வசதிகளை உடனடியாகச் செய்து தராவிட்டால், தங்களுடைய ஆதாா் அட்டை, வாக்காளா் அடையாள அட்டை, குடும்ப அட்டைகளை அரசிடம் ஒப்படைக்கப் போவதாகவும், தொடா் போராட்டங்களில் ஈடுபடப் போவதாகவும் அவா்கள் எச்சரிக்கை விடுத்தனா்.
சாலை வசதி கோரி மறியல்
தோ்தல் புறக்கணிப்பு சுவரொட்டி
மின் வசதி கோரி கிராம மக்கள் மனு
வழிப்பாதை ஆக்கிரமிப்பு குறித்து தோ்தல் புறக்கணிப்பு பேனா் வைத்த விவகாரம்: புதுப்பட்டி கிராம மக்கள் எதிா்ப்பு!
வீடியோக்கள்
Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...