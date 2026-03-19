Dinamani
தெலுங்கு வருடப் பிறப்பு, ரமலான்: 1,774 சிறப்பு பேருந்துகள்மாா்ச் 22 வரை தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்புஇந்தியாவில் 40% பட்டதாரி இளைஞா்களுக்கு வேலையில்லை!அமெரிக்க விசாவிற்கு 15,000 டாலா் பிணை: மேலும் 12 நாடுகளுக்கு விரிவாக்கம்3,142 டெலிகிராம் சேனல்கள், 800 வலைதளங்கள் முடக்கம் - மத்திய அரசுபொதுத் துறை வங்கிகளில் பணி: ‘கிரெடிட் ஸ்கோா்’ சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் - மத்திய அரசுதோ்தலுக்கு முன்பே கூட்டணி: அரசியல் கட்சிகளுக்கு எதிரான மனு தள்ளுபடிஇந்தியாவில் மேலும் இரு யுரேனியம் சுரங்கங்கள்: நாடாளுமன்றத்தில் அமைச்சா் தகவல்அதிமுக - பாஜக தொகுதிப் பங்கீட்டு பேச்சு: இன்று தமிழகம் வருகிறாா் பியூஷ் கோயல்மாா்ச் 21-இல் ரயில் பயணச்சீட்டு முன்பதிவு மையங்கள் செயல்படும் நேரம் அறிவிப்புயுகாதி பண்டிகை: ஆளுநா், முதல்வா் வாழ்த்து
/
ராமநாதபுரம்

சுற்றுலா வேன், காா் மோதிய விபத்தில் ஒருவா் உயிரிழப்பு

உச்சிப்புளி அருகே சுற்றுலா வேனும், காரும் நேருக்கு நோ் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் ஒருவா் உயிரிழந்தாா். மேலும், 14 போ் பலத்த காயமடைந்தனா்.

News image
உச்சிப்புளி அருகே புதன்கிழமை விபத்தில் சிக்கி சேதமடைந்த சுற்றுலா வேன்.
Updated On :19 மார்ச் 2026, 12:08 am

தினமணி செய்திச் சேவை

உச்சிப்புளி அருகே சுற்றுலா வேனும், காரும் நேருக்கு நோ் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் ஒருவா் உயிரிழந்தாா். மேலும், 14 போ் பலத்த காயமடைந்தனா்.

மகாராஷ்டிர மாநிலம், மும்பையைச் சோ்ந்த 12 போ் திருச்சியிலிருந்து ராமேசுவரத்துக்கு தனியாா் சுற்றுலா வேனில் செவ்வாய்க்கிழமை வந்தனா். அவா்கள் ராமேசுவரம் கோயிலில் தரிசனம் முடித்து விட்டு மீண்டும் அங்கிருந்து புதன்கிழமை புறப்பட்டனா். இதேபோல, தா்மபுரி மாவட்டத்திலிருந்து காரில் 9 போ் ராமேசுவரத்துக்கு வந்து கொண்டிருந்தனா்.

உச்சிப்புளி அருகேயுள்ள குப்பானிவலசை பேருந்து நிறுத்தம் அருகே சுற்றுலா வேன் பேருந்தை முந்திச் செல்ல முயன்ற நிலையில், எதிரே வந்த காா் நேருக்கு நோ் நோ் மோதி விபத்துக்குள்ளானது.

இதில், காரில் இருந்த முருகேசன் (56) சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். இவரது அண்ணன் மாரியப்பன்(60) உள்பட 4 பேரும், மற்றொரு சுற்றுலா வேனில் வந்த வா்ஷா ராஜ்புத் (38), தியோசிங் ராஜ்புத் (46), சுனதா தம்பக்கா் (70), கௌரி தம்பக்கா் (37), ரசிகா கவாஸ்(37) உள்ளிட்ட 14 போ் காயமடைந்தனா். இவா்கள் அனைவரையும் அவசர ஊா்தி மூலம் மீட்டு, ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா். இந்த விபத்து குறித்து உச்சிப்புளி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

டிரெண்டிங்

சாலை விபத்தில் தொழிலாளி உயிரிழப்பு

பைக் மீது லாரி மோதல் ஒருவா் உயிரிழப்பு

நெல்லை அருகே சுற்றுலா வேன் கவிழ்ந்து மலேசிய நாட்டினா் 9 போ் காயம்

தம்மம்பட்டி அருகே சுற்றுலா வேன் கவிழ்ந்ததில் 15 போ் காயம்

வீடியோக்கள்

Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு