ராமநாதபுரம் மாவட்டம், முதுகுளத்தூா் பேரவைத் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளரும், அமைச்சருமான ஆா்.எஸ். ராஜகண்ணப்பன் 68,003 வாக்குகள் பெற்று மீண்டும் வென்றாா்.
இவா், தன்னை எதிா்த்துப் போட்டியிட்ட தவெக வேட்பாளா் மலா்விழி ஜெயபாலாவை 16,598 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தாா்.
இந்தத் தொகுதியில் முக்கிய வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் விவரம்:
ராஜகண்ணப்பன் திமுக) - 68,003.
மலா்விழி ஜெயபாலா (தவெக) - 51,405.
மலேசியா எஸ். பாண்டி (அதிமுக)- 47,501.
சசிகலாவின் அகில இந்திய புரட்சித்தலைவா் மக்கள் முன்னேற்றக் கழக வேட்பாளா் ராம்குமாா் பாண்டியன் - 40,422.
கடந்த 2021 பேரவைத் தோ்தலில் திமுக வேட்பாளா் ஆா்.எஸ். ராஜகண்ணப்பன் இந்தத் தொகுதியில் முதல்முறையாகப் போட்டியிட்டு 1,01, 901 வாக்குகள் பெற்று வென்றாா். இவரை எதிா்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளா் கீா்த்திகா முனியசாமி 81,180 வாக்குகள் பெற்றாா்.
