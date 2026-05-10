ராமநாதபுரம் மாவட்டம், தொண்டியில் வெள்ளிக்கிழமை இரு சக்கர வாகனங்கள் நேருக்கு நோ் மோதிக் கொண்ட விபத்தில் ஒருவா் உயிரிழந்தாா்.
தொண்டி லெப்பை சாகிபு தெருவைச் சோ்ந்தவா் சாதிக் அலி (58). இவா் தனது இரு சக்கர வாகனத்தில் வெள்ளிக்கிழமை இரவு தொண்டி பேருந்து நிலையத்துக்கு சென்று கொண்டிருந்தாா்.
பாவோடி மைதானம் அருகே சென்றபோது, இவரது இரு சக்கர வாகனம் மீது அந்த வழியாக வந்த மற்றொரு இரு சக்கர வாகனம் மோதியது. இதில் பலத்த காயமடைந்த சாதிக் அலி ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, அங்கு உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து தொண்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
