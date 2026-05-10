ராமநாதபுரம் அருகே போலி பத்திரம் தயாரித்து நிலம் மோசடி செய்த 8 போ் மீது மாவட்ட குற்றப் பிரிவு போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
ராமநாதபுரத்தை அடுத்த பழங்குளம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் கண்ணன். இவரது தந்தை மாதவன். இவரது பெயரில் 4 ஏக்கா் 52 சென்ட நிலம் இருந்தது.
இந்த நிலையில், மாதவன் இறந்துவிட்டதாகக் கூறி, அவரது பெயரில் இருந்த நிலத்தை அதே ஊரைச் சோ்ந்த நாகவள்ளி, சாந்தி, போஸ்ராணி, சரவணக்குமாா், சண்முகநாதன், அன்புகமல், சந்திரன், பாண்டியராஜ் ஆகிய 8 போ் போலி பத்திரம் தயாரித்து விற்பனை செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்த அறிந்த மாதவன் மகன் கண்ணன் மாவட்ட குற்றப் பிரிவு போலீஸில் புகாா் அளித்தாா். இதனடிப்படையில் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தியபோது, 8 பேரும் போலி பத்திரம் தயாா் செய்து 4 ஏக்கா் 52 சென்ட் நிலத்தை விற்பனை செய்தது உறுதியானது.
இதையடுத்து, நாகவள்ளி, சாந்தி, போஸ்ராணி உள்ளிட்ட 8 போ் மீது மாவட்ட குற்றப் பிரிவு போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
