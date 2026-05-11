ராமேசுவரம் சாலைகளில் கழிவுநீருடன் கலந்து ஓடிய மழைநீா்

ராமேசுவரம் தீவுப் பகுதியில் மழைநீா் கால்வாய்களில் ஏற்பட்ட அடைப்பு காரணமாக ஞாயிற்றுக்கிழமை சாலைகளில் மழைநீா் பெருக்கெடுத்து ஓடியது.
வங்கக் கடலில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் தொடா்ந்து 6-ஆவது நாளாக விட்டுவிட்டு பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. இதில், கடலோரப் பகுதியான ராமேசுவரம் தீவு முழுவதும் இரவு நேரத்தில் கன மழை பெய்து வருகிறது. சனிக்கிழமை இரவு முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் வரை கனமழை பெய்த நிலையில் சாலையில் மழைநீா் பெருக்கெடுத்து ஓடியது.
மழைநீா் கால்வாய்களில் ஏற்பட்ட அடைப்பு காரணமாக கால்வாயில் இருந்து வெளியேறிய கழிவுநீா் சாலையில் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால் பொதுமக்கள் சிரமத்துக்குள்ளாகினா். இதே போல, ராமேசுவரத்தில் சமீபத்தில் பல லட்சம் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்ட சாலை குண்டும் குழியுமாக காணப்படுகிறது. இதுகுறித்து, நகராட்சி நிா்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.
ராமேசுவரத்தில் 75 மி.மீ, தங்கச்சிமடம் 79 மி.மீ, பாம்பன் 70 மி.மீ, மண்டபம் 56 மி.மீ அளவுக்கு மழை பதிவாகி உள்ளது.
தொடர்புடையது
செஞ்சி பகுதியில் பலத்த மழை
நாமக்கல்லில் பலத்த மழை: சாலைகளில் வெள்ளப்பெருக்கு
புதுக்கோட்டை பகுதிகளில் மழை
திருவாரூா், திருக்குவளை பகுதியில் கோடைமழை
விடியோக்கள்
கருப்பு டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகக் கொண்டாட்டம்! | CM Vijay | TVK |
தினமணி செய்திச் சேவை
கனிமொழியிடம் ராகுல் காந்தி பேசினாரா?: செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி | DMK | Congress | TVK |
தினமணி செய்திச் சேவை
கோட்டையில் முதல்வர் நாற்காலியில் ஜோசப் விஜய்! | CM Vijay
தினமணி செய்திச் சேவை