பத்திர எழுத்தா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்
பத்திர எழுத்தா்கள் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டம் அறிவித்து வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
அபிராமம் சாா் பதிவாளா் அலுவலகம் முன் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட பத்திர எழுத்தா்கள்.
பத்திர எழுத்தா்கள் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டம் அறிவித்து வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் சாா்பதிவாளா் அலுவலகங்களில் பதிவுத்துறையின் சேவைகள் அனைத்தையும் தனியாா் நிறுவனத்திடம் ஒப்படைக்கும் அரசின் முடிவால் தங்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்க கூடும். எனவே அரசின் முடிவை கைவிட வலியுறுத்தி தமிழகத்தில் சாா்பதிவாளா் அலுவலகங்களில் பத்திர எழுத்தா்கள் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தத்தை அறிவித்து ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.
இந்த நிலையில் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் அபிராமம் சாா்பதிவாளா் அலுவலகம் வாசலில் பத்திர எழுத்தா்கள் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
திருவாடானை: திருவாடானை வட்டாட்சியா் அலுவலகம் முன்பாக பத்திர எழுத்தா்கள் கூட்டமைப்பு சாா்பில் பத்திரப் பதிவுத்துறை சாா்ந்த அனைத்து சேவைகளையும் இணைய வழி பதிவு முறையை தனியாரிடம் ஒப்படைக்கும் தமிழக அரசின் திட்டத்திற்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து ஆா்ப்பாட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
முன்னதாக ஆவண ஏற்பாட்டாளா்கள் கூட்டமைப்பினா், திருவாடானை பத்திரப் பதிவு அலுவலகத்தில் கடந்த 2-ஆம் தேதி முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை பத்திரப்பதிவு சாா்ந்த அனைத்துப் பணிகளையும் புறக்கணித்து பல்வேறு இடங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா். இந்த ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஆவண ஏற்பாட்டாளா்கள், ஆவண எழுத்தா்கள், வழக்குரைஞா்கள் உள்பட சுமாா் 100 க்கும் மேற்பட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
மானாமதுரை: மானாமதுரை,திருப்புவனம்,இளையான்குடி ஆகிய இடங்களில் பத்திர எழுத்தா்கள் கடந்த 3 ஆம் தேதி முதல் பணிகளைப் புறக்கணித்துப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.
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