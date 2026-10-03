திருவாடானையில் சட்டவிரோதமாக சவடு மண் எடுப்பவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரிக்கை!
திருவாடானை பகுதியில் உள்ள கண்மாய்களில் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவைவிட சட்டவிரோதமாக சவடு மண் அதிகமாக எடுப்பவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.
திருவாடானை அத்தானி கண்மாயில் சட்டவிரோதமாக 6 அடி ஆழத்துக்கு தோண்டப்பட்டுள்ள பள்ளம்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், திருவாடானை பகுதியில் உள்ள கண்மாய்களில் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவைவிட சட்டவிரோதமாக சவடு மண் அதிகமாக எடுப்பவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.
திருவாடானையை அடுத்த அத்தானி, இதைச் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள கண்மாய்கள், பயன்பாடற்ற நிலங்களில் அரசு நிா்ணயித்த அளவைவிட அதிகமான சவடு மண் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால், விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்படுகிறது.
நிலத்தில் 3 அடி ஆழத்துக்கு மட்டுமே சவடு மண் வெட்டி எடுக்க வேண்டும். ஆனால், 6 அடிக்கு மேல் தோண்டப்படுகிறது. மேலும், மண் ஏற்றிச் செல்லும் கனரக வாகனங்ளால் கிராமத்துச் சாலைகள் சேதமடைந்துள்ளன. எனவே, வருவாய்த் துறை, கனிம வளத்துறை கள அலுவலா்கள் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தனா்.
இதுகுறித்து அத்தானி கிராம மக்கள் கூறியதாவது: இந்த சவடு மண் கொள்ளையால் எங்களது வாழ்வாதாரமான விவசாயம் அழியும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளன. எனவே, மாவட்ட ஆட்சியா், கனிம வளத் துறை உயா் அதிகாரிகள் நேரடியாக கள ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
விதிமுறைகளை மீறி அளவுக்கு அதிகமாக மண் எடுத்தவா்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து, அனுமதியை ரத்து செய்ய வேண்டும். மாவட்ட நிா்வாகம் உடனடியாக தலையிட்டு நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால், கிராம மக்களை ஒன்றிணைத்துப் போராட்டம் நடத்தப்படும் என்றனா்.
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