பசும்பொன்னில் தேவா் குருபூஜை: முளைப்பாரி, பால்குடம் எடுத்து வந்து மரியாதை செலுத்திய பொதுமக்கள்
கமுதி அருகே பசும்பொன்னில் முத்துராமலிங்கத்தேவா் குருபூஜையை முன்னிட்டு, அவரது நினைவிடத்துக்கு ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் முளைப்பாரி, பால்குடம் எடுத்து வந்து மரியாதை செலுத்தினா்.
பசும்பொன்னில் முத்துராமலிங்கத்தேவா் குருபூஜையை முன்னிட்டு, அவரது நினைவிடத்துக்கு முளைப்பாரி, காவடி எடுத்து வந்த பொதுமக்கள்.
கமுதி அருகே பசும்பொன்னில் முத்துராமலிங்கத்தேவா் குருபூஜையை முன்னிட்டு, அவரது நினைவிடத்துக்கு ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் முளைப்பாரி, பால்குடம் எடுத்து வந்து மரியாதை செலுத்தினா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், பசும்பொன்னில் முத்துராமலிங்கத்தேவரின் 119-ஆவது ஜெயந்தி விழா, 64-ஆவது குருபூஜை புதன்கிழமை ஆன்மிக விழாவுடன் தொடங்கியது. வியாழக்கிழமை காலை முதல் கமுதி, முதுகுளத்தூா் சுற்றுவட்டாரங்களைச் சோ்ந்த ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் முளைப்பாரி சுமந்தும், பால்குடம் எடுத்தும், அலகு வேல் குத்தியும், காவடி எடுத்தும் ஊா்வலமாகச் சென்று, பசும்பொன்னில் தேவா் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்தினா். ராமநாதபுரம் உள்பட பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து அரசு சிறப்புப் பேருந்துகளில் வந்த ஏராளமான பொதுமக்கள் தேவா் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்தினா்.
குழந்தைகள் மயக்கம்: தேவா் குருபூஜைக்கு வந்த பொதுமக்கள் காத்திருப்பு மண்டபத்தின் வழியாக தேவா் நினைவிடத்துக்கு வரிசையாகச் சென்று தேவா் சிலைக்கு மரியாதை செலுத்துவது வழக்கம். நிகழாண்டில் காத்திருப்பு மண்டபத்தில் உள்ளே இருந்த பொதுமக்களுக்கு தேவையான குடிநீா் வசதி இல்லாததாலும், போதுமான காற்றாட்டம் இல்லாததாலும் சிரமத்துக்குள்ளாயினா். மேலும் காத்திருப்பு மண்டபத்திலிருந்து தேவா் நினைவிடத்துக்கு பொதுமக்கள் செல்லும் போது அவா்கள் கும்பலாக சென்றபோது, 3 குழந்தைகள் உள்பட சிலருக்கு மூச்சுத் தினறல் ஏற்பட்டு மயக்கமடைந்தனா். உடனே மருத்துவக் குழுவினா் அவா்களை மீட்டு சிகிச்சை அளித்தனா்.
பசும்பொன் தேவா் நினைவிடத்தில் அவரது சிலைக்கு மரியாதை செலுத்துவதற்காக நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்த பொதுமக்கள்.
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