கமுதி, கடலாடி வட்டங்களில் சீமைக் கருவேல மரங்கள் அகற்றும் பணி: முன்னாள் நீதிபதி ஆய்வு
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கமுதி, கடலாடி வட்டங்களில் உள்ள கண்மாய்களில் சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்றும் பணியை முன்னாள் நீதிபதி ஏ. செல்வம் ஆய்வு செய்தாா்.
கமுதியை அடுத்த ஆரைகுடி கண்மாயில் நடைபெற்று வரும் சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்றும் பணியை வியாழக்கிழமை ஆய்வு செய்த முன்னாள் நீதிபதி ஏ. செல்வம்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கமுதி, கடலாடி வட்டங்களில் உள்ள கண்மாய்களில் சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்றும் பணியை முன்னாள் நீதிபதி ஏ. செல்வம் வியாழக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முழுவதும் உயா்நீதிமன்ற வழிகாட்டுதலின்படி சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்றும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்தப் பணிகளை உயா்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி ஏ. செல்வம் ஆய்வு செய்து வருகிறாா். இதன் அடிப்படையில் கமுதி ஊராட்சி ஒன்றியம், கோவிலாங்குளம் ஊராட்சியில் உள்ள ஆரைகுடி கண்மாயில் 27.17 ஹெக்டோ் பரப்பளவிலும், எருமைக்குளம் ஊராட்சியில் உள்ள கரிசல்புளி கண்மாயில் 24.72 ஹெக்டோ் பரப்பளவிலும் உள்ள சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்றும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதை அவா் வியாழக்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா். மேலும் கடலாடி ஊராட்சி ஒன்றியம், எஸ். தரைக்குடி ஊராட்சியில் உள்ள தரைக்குடி கண்மாயில் 194.1 ஹெக்டோ் பரப்பளவிலும், மேலக்கிடாரம் ஊராட்சியில் உள்ள திலக்கல் கண்மாயில் 5.75 ஹெக்டோ் பரப்பளவிலும், மேலக்கிடாரம் கண்மாயில் 8.36 ஹெக்டோ் பரப்பளவிலும் உள்ள சீமைக் கருவேல மரங்கள் அகற்றும் பணிகளையும் அவா் ஆய்வு செய்தாா்.
அப்போது நீா்நிலைகளில் உள்ள சீமைக் கருவேல மரங்களை விரைந்து அகற்ற வேண்டும் எனவும், அடுத்த முறை ஆய்வுக்கு வருவதற்குள் அனைத்து சீமைக் கருவேல மரங்களையும் முழுமையாக அகற்ற வேண்டும் எனவும் சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்களுக்கு நீதிபதி அறிவுறுத்தினாா். இதேபோல, தனியாா் நிலங்களில் உள்ள சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்ற சம்பந்தப்பட்ட நில உரிமையாளா்களுக்கு அலுவலகங்கள் மூலம் உடனடியாக அறிவிப்பு பிரசுரங்களை வழங்க அறிவுறுத்தினாா். இந்த ஆய்வின்போது கூடுதல் ஆட்சியா் திவ்யான்ஷீநிகம் (வளா்ச்சி), உதவி இயக்குநா் பத்மநாபன் (ஊராட்சிகள்), கமுதி வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் மேகராஜன், சந்திரசேகரன், கடலாடி வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் பாலகிருஷ்ணன், சங்கரபாண்டியன் அரசு அலுவலா்கள், வருவாய்த் துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோா் இருந்தனா்.
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