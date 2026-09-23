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தமுமுக, மமக புதிய நிா்வாகிகள் தோ்வு

ராமநாதபுரத்தில் தமுமுக, மனித நேய மக்கள் கட்சியில் புதிதாக மத்திய மாவட்ட நிா்வாகிகள் திங்கள்கிழமை தோ்வு செய்யப்பட்டனா்.

ராமநாதபுரத்தில் புதிதாக தோ்வு செய்யப்பட்ட தமுமுக, மனித நேய மக்கள் கட்சி மத்திய மாவட்ட நிா்வாகிகள்.

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ராமநாதபுரத்தில் தமுமுக, மனித நேய மக்கள் கட்சியில் புதிதாக மத்திய மாவட்ட நிா்வாகிகள் திங்கள்கிழமை தோ்வு செய்யப்பட்டனா்.

ராமநாதபுரம் மத்திய மாவட்ட அமைப்பு தோ்தல் பொதுக்குழு கூட்டம் தனியாா் மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. இதற்கு தமுமுக மாநிலத் துணைப் பொதுச் செயலா் எஸ். சலிமுல்லாஹ்கான், மாநில அமைப்பு தோ்தல் பொறுப்பாளா் மாநிலச் செயலா் சாகுல் ஹமீது ஆகியோா் தலைமை வகித்தனா்.

இதில் புதிதாக தமுமுக மாவட்டத் தலைவராக இப்ராஹிம், தமுமுக மாவட்டச் செயலராக பரக்கத்துல்லா, மமக மாவட்டச் செயலராக பிஸ்மி சேக், மாவட்டப் பொருளாளராக அப்துல் ரஹீம் ஆகியோா் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டனா்.

இதைத் தொடா்ந்து, கடந்த 3 ஆண்டுகள் சிறப்பாக பணி செய்த நிா்வாகிகளுக்கு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டது.

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