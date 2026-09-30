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மோதலைத் தடுக்க முயன்ற பெண் தலைமைக் காவலா் உயிரிழப்பு

பரமக்குடி மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் திங்கள்கிழமை இரவு ஆட்டோ ஓட்டுநா்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதலைத் தடுக்க முயன்ற பெண் தலைமைக் காவலா் மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்தாா்.

உயிரிழந்த எம். கண்ணகி.

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பரமக்குடி மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் திங்கள்கிழமை இரவு ஆட்டோ ஓட்டுநா்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதலைத் தடுக்க முயன்ற பெண் தலைமைக் காவலா் மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்தாா். இதுதொடா்பாக ஒருவரை போலீஸாா் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

பரமக்குடி சரக காவல் உள்கோட்டத்துக்கு உள்பட்ட பாா்த்திபனூா் காவல் நிலையத்தில் தலைமைக் காவலராக எம். கண்ணகி (35) பணியாற்றி வந்தாா். இவரது கணவா் வாகன ஓட்டுநா். பாா்த்திபனூரில் பணியாற்றி வந்த இவருக்கு திங்கள்கிழமை இரவு பரமக்குடி மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் பணி ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது.

அப்போது, பரமக்குடி பேருந்து நிலையம் பகுதியில் ஆட்டோ ஓட்டுநா்கள் இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் காயமடைந்தவா்கள் மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக வந்தனா். அவசர சிகிச்சைப் பிரிவில் இரு தரப்பினரும் மீண்டும் தாக்குதலில் ஈடுபட முயன்றனா். இதைப் பாா்த்த தலைமைக் காவலா் கண்ணகி அவா்களைத் தடுக்க முயன்றபோது, அவா் மயங்கி கீழே விழுந்தாா்.

அவரைப் பரிசோதித்த மருத்துவா்கள் அவா் ஏற்கெனவே உயிரிழந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தனா்.

இதுகுறித்து தகவலறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்த மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் சந்தீஷ் விசாரணை மேற்கொண்டாா். இதில் மருத்துவமனையில் மோதலில் ஈடுபட்ட சிவகங்கை மாவட்டம், குமாரக்குறிச்சியைச் சோ்ந்த வேல்பாண்டி மகன் கருப்புராஜாவை (25) கைது செய்தனா். இந்தச் சம்பவம் குறித்து பரமக்குடி நகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

கைது செய்யப்பட்ட வே. கருப்பு ராஜா.

கைது செய்யப்பட்ட வே. கருப்பு ராஜா.

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