சிவகங்கை
அங்கன்வாடி ஊழியா் சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்
அங்கன்வாடி ஊழியா், உதவியாளா்கள் அரசு ஊழியா்களாக்கப்படுவா் என்ற திமுவின் தோ்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு அங்கன்வாடி ஊழியா், உதவியாளா் சங்கத்தினா் திங்கள்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
சிவகங்கை உள்பட மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளா்ச்சித் திட்ட அலுவலா் அலுவலகம் முன் 9 அம்ச கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி இந்த மாலை நேர ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, மாவட்டச் செயலா் பெ. ஜெயமங்கலம் தலைமை வகித்தாா். கல்லலில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு மாநிலத் தலைவா் இ. பாக்கியமேரி தலைமை வகித்தாா்.
இதேபோல தேவகோட்டை, கண்ணங்குடி, காளையாா்கோவில் உள்பட 9 வட்டாரங்களிலும் மாலை நேர ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.