சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரை எல்லைப்பிடாரி அம்மன் கோயிலில் சித்திரைத் திருவிழா செவ்வாய்க்கிழமை இரவு கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.
மானாமதுரை ஆனந்தவல்லி அம்மன் சமேத சோமநாதா் சுவாமி கோயில் சித்திரைத் திருவிழா தொடங்குவதற்கு முன்பாக ஊா் எல்லை தெய்வமான எல்லைப் பிடாரி அம்மன் கோயில் சித்திரைத் திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம். இதையொட்டி, நடைபெற்ற கொடியேற்றத்த்தில் உற்சவா் எல்லைப்பிடாரி அம்மன், ஆனந்தவல்லி அம்மன் கோயிலிலிருந்து சிம்ம வாகனத்தில் புறப்பாடாகி கோயிலுக்கு வந்தடைந்தாா். பின்னா், பிடாரி அம்மன் கோயில் கொடிமரத்தில் கொடியேற்றப்பட்டு, பூஜைகள், தீபாராதனைகள் நடைபெற்றன.
இதைத்தொடா்ந்து மூலவா் அம்மனுக்கும், உற்சவருக்கும் தீபாராதனை நடைபெற்றது. இதில் திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்றனா்.
தொடா்ந்து 8 நாள்கள் நடைபெறும் இந்த விழாவின்போது நாள்தோறும் உற்சவா் எல்லைப்பிடாரி அம்மன் ஆனந்தவல்லி அம்மன் கோயிலிலிருந்து புறப்பாடாகி கோயிலுக்கு வந்து எழுந்தருளல் நடைபெறும். விழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக மாவிளக்கு பூஜை வழிபாடு ஏப்ரல் 14- ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது.
மானாமதுரை எல்லைப்பிடாரி அம்மன் கோயிலில் சித்திரைத் திருவிழாவையொட்டி, செவ்வாய்க்கிழமை இரவு நடைபெற்ற கொடியேற்றம்.
தொடர்புடையது
முத்தாலம்மன் கோயில் பால்குடத் திருவிழா
ராஜபாளையம் திரௌபதி அம்மன் கோயிலில் பங்குனி திருவிழா கொடியேற்றம்
பூமாயி அம்மன் கோயிலில் வருஷாபிஷேகம்
பண்ணாரி அம்மன் உற்சவா் வீதி உலா: தேங்காய் உடைத்து பக்தா்கள் வழிபாடு
