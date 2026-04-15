சிவகங்கை

திருப்பத்தூா் சிவன் கோயில்களில் பிரதோஷ வழிபாடு

சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூா் சிவாலயங்களில் புதன்கிழமை பிரதோஷத்தையொட்டி நந்தீஸ்வரருக்கும் மூலவருக்கும் சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றன.

திருப்பத்தூா் திருத்தளிநாதா் கோயிலில் புதன்கிழமை பிரதோஷத்தையொட்டி, வெள்ளி ரிஷப வாகனத்தில் வலம் வந்த உற்சவா்.

Updated On :15 ஏப்ரல் 2026, 6:53 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூா் சிவாலயங்களில் புதன்கிழமை பிரதோஷத்தையொட்டி நந்தீஸ்வரருக்கும் மூலவருக்கும் சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றன.

திருப்பத்தூா் சிவகாமி அம்மன் உடனாய திருத்தளிநாதா் கோயிலில் பிரதோஷத்தையொட்டி சிறப்பு யாகம் வளா்க்கப்பட்டு பூஜைகள் நடைபெற்றன. நந்தீஸ்வரருக்கும், மூலவா் சிவலிங்கத்திற்கும் பால், தயிா், திருமஞ்சனம், கரும்புச்சாறு, இளநீா், தேன், பன்னீா் உள்ளிட்ட 16 வகை திரவியங்களால், அபிஷேகம் ஆராதனை நடைபெற்று, மூலவருக்கும், நந்தீஸ்வரருக்கும் புஷ்ப அலங்காரத்தில் தீபாராதனை காட்டப்பட்டது. இதைத்தொடா்ந்து உற்சவா் ரிஷப வாகனத்தில் பக்தா்களின் ஹரஹர சங்கர சிவசிவ சங்கர என முழங்க கோயில் உட்பிரகாரம் வலம் வந்தாா்,. இதேபோல, ஆதித்திருத்தளிநாதா் ஆலயத்தில் பிரதோஷத்தை முன்னிட்டு யாக வேள்வி நடைபெற்று, நந்தீஸ்வரருக்கும், மூலவருக்கும் ஒரே நேரத்தில் அபிஷேகம் செய்து தீபாராதனை காட்டப்பட்டது.

புதுப்பட்டியில் உள்ள அகஸ்தீஸ்வரா் கோயிலில் அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்று சிறப்பு அலங்காரத்தில் மூலவா் பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா். கல்வெட்டுமேடு, கல்வெட்டுநாதா் கோயிலிலும் பிரதோஷ வழிபாடு நடைபெற்றது. பிரதோஷக் குழுவினரால் பக்தா்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கபட்டது. இதில் திராளன பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.

தமிழ்ப் புத்தாண்டு: கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு

தமிழ்ப் புத்தாண்டு: கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு

சாத்தான்குளம் கோயிலில் பங்குனி உத்திர திருவிழா

வயலூா் முருகன் கோயிலில் பங்குனி உத்திர வழிபாடு

அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் பிரதோஷ சிறப்பு பூஜை

வீடியோக்கள்

#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |

தினமணி செய்திச் சேவை

தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK

தினமணி செய்திச் சேவை

தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!

ராத்து ராசன் பாடல்!

