கீழச்சிவல்பட்டியில் திமுக வேட்பாளா் வாக்குச் சேகரிப்பு

கீழச்சிவல்பட்டி பகுதியில் திமுக வேட்பாளா் கே.ஆா்.பெரியகருப்பன் வியாழக்கிழமை வீடு வீடாகச் சென்று வாக்குச் சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.
சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூா் பேரவைத் தொகுதி திமுக வேட்பாளரும், அமைச்சருமான கே.ஆா்.பெரியகருப்பன் கீழச்சிவல்பட்டி, விராமதி, முத்தூா், கல்லாப்பேட்டை, அச்சரம்பட்டி, இளையாத்தங்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வாக்கு சேகரித்தாா். அமைச்சருக்கு அந்தப் பகுதி பொதுமக்கள் மாலையணிவித்து வரவேற்பளித்தனா்.
அப்போது அவா் கூறியதாவது:
தற்போது இந்தப் பகுதியில் தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கு இணையாக சாலைகள் போடப்பட்டுள்ளன. மேலும் கிராமப் பகுதியில் சமுதாயக்கூடம், பள்ளிக் கட்டடங்கள், பொலிவுறு பேருந்து நிறுத்தங்கள் ஏராளமாக கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளன. 5000 -க்கும் மேற்பட்ட கண்மாய்கள், ஏரிகள், குட்டைகள் குடிமராமத்து செய்யப்பட்டு, விவசாயிகள் பயனடைந்து உள்ளனா். மேலும், திமுக அரசின் ஏராளமான திட்டங்களை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். இன்னும் எண்ணற்ற பல திட்டங்களை தொடா்ந்து வழங்க எனக்கு உதய சூரியன் சின்னத்தில் வாக்களித்து வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும் என அவா் கேட்டுக் கொண்டாா். திமுக ஒன்றியச் செயலா் விராமதி மாணிக்கம் உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சியினா் உடன் சென்றனா்.
தொடர்புடையது
நலத்திட்டங்கள் தொடர திமுகவுக்கு வாக்களிக்க வேண்டும்: சிவ.வீ.மெய்யநாதன்
திமுக ஆட்சி அமைந்தவுடன் ரூ.8,000 கூப்பன் திட்டம் உடனடியாக செயல்படுத்தப்படும்
நான் முதல்வன் திட்டத்தால் 56 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் உருவாக்கம்: அமைச்சா் எ.வ.வேலு
நாதக வேட்பாளா் வாக்குச் சேகரிப்பு
வீடியோக்கள்
Podcast | மகளிர் இடஒதுக்கீடா தொகுதி மறுவரையறையா?: முழுப் பின்னணி! | News & Views | E-27 |
தினமணி செய்திச் சேவை
தொகுதி மறுவரையறையும் எதிர்ப்பும்! தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி போராட்டம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
தினமணி செய்திச் சேவை
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
தினமணி செய்திச் சேவை