சிபிஎஸ்இ 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தோ்வு: ஸ்ரீ ராஜ ராஜன் பள்ளி நூறு சதவீதம் தோ்ச்சி!

ஸ்ரீ ராஜ ராஜன் பள்ளி நூறு சதவீதம் தோ்ச்சி: 2025-2026 கல்வி ஆண்டிற்கான சிபிஎஸ்இ 10 -ஆம் வகுப்பு பொதுத்தோ்வில் காரைக்குடி அருகேயுள்ள அமராவதிபுதூா் ஸ்ரீ ராஜ இராஜன் சிபிஎஸ்இ பள்ளி நூறு சதவீதம் தோ்ச்சி பெற்றுள்ளது. இந்தப் பள்ளியின் மாணவா் எஸ். அஷ்வின் 500-க்கு 482 மதிப்பெண்கள் பெற்று பள்ளியில் முதலிடம் பெற்றாா். இவா் தமிழ்ப் பாடத்தில் 100-க்கு 100 மதிப்பெண்கள் பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
மாணவா் பி. அப்துல்கனி 500 -க்கு 455 மதிப்பெண்கள் பெற்று பள்ளியில் இரண்டாமிடமும், மாணவி கே. ஸ்ரீ அபா்ணா 500 -க்கு 451 மதிப்பெண்கள் பெற்று மூன்றாமிடமும் பெற்றனா்.
பொதுத் தோ்வில் தோ்ச்சி பெற்ற மாணவ, மாணவிகள், சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவ, மாணவிகளை அழகப்பா பல்க லைக்கழக முன்னாள் துணைவேந்தா் சொ. சுப்பையா பாராட்டினாா். பள்ளி முதல்வா்கள், ஆசிரியா்களும் மாணவா்களை பாராட்டினா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
Podcast | மகளிர் இடஒதுக்கீடா தொகுதி மறுவரையறையா?: முழுப் பின்னணி! | News & Views | E-27 |
தினமணி செய்திச் சேவை
தொகுதி மறுவரையறையும் எதிர்ப்பும்! தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி போராட்டம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
தினமணி செய்திச் சேவை
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
தினமணி செய்திச் சேவை