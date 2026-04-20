Dinamani
அக்ஷய திருதியை: விலை உயர்விலும் தங்கம் வாங்க ஆர்வம் காட்டிய மக்கள்கப்பல்கள் மீதான தாக்குதல் போர் நிறுத்த விதிமீறல்: ஈரானுக்கு டிரம்ப் எச்சரிக்கைஅமெரிக்க கடற்படை முற்றுகை நீடிக்கும் வரை ஹோர்முஸ் நீரிணை திறக்கப்படாது: ஈரான் விஜய் வரவால் விசிகவுக்கு பாதிப்பு இல்லை: தொல். திருமாவளவன்நாளை பிரசாரம் நிறைவு: சென்னையில் இறுதிக் கட்ட பிரசாரத்துக்கு கட்சிகளுக்கு இடங்கள் ஒதுக்கீடுஇந்தியா-அமெரிக்கா வா்த்தக ஒப்பந்தம்: இன்றுமுதல் 3 நாள்கள் பேச்சுஇன்று நிறைவடைகிறது தபால் வாக்குப் பெறும் பணி!லக்னௌவை வீழ்த்தி பஞ்சாப் கிங்ஸ் இமாலய வெற்றி!அதிமுக யாருக்கும் அடிமையில்லை : ராகுலுக்கு இபிஎஸ் பதில்விருதுநகர் பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்து பலி 23-ஆக உயர்வுதிமுக ஆட்சியில் பட்டாசு ஆலை விபத்துகள் தொடர்கதை: இபிஎஸ்விருதுநகர் அருகே பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்து : உரிமையாளரைப் பிடிக்க 4 தனிப்படைகள்!நேஷனல் ஹெரால்டு விவகாரம்: சோனியா, ராகுலுக்கு எதிரான அமலாக்கத்துறை மனு நாளை விசாரணை!மக்கள் பிரச்னைகளுக்கு செவிசாய்க்காதவர் மோடி : மல்லிகார்ஜுன கார்கே பிரசாரம்தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியை பாஜக தடுக்கிறது: முதல்வர் ஸ்டாலின் பெண்களுக்கு துரோகம் செய்தது காங்கிரஸ் - திரிணமூல்: தேர்தலில் பாடம் புகட்டப்படும் - மோடிதிருச்சி தேவாலயத்தில் மண்டியிட்டு பிரார்த்தனை செய்த விஜய்!
/
சிவகங்கை

துரோகங்கள் களையெடுக்கப்பட வேண்டிய தருணம் இது! - நடிகா் காா்த்திக்!

News image

சிவகங்கை சிவன் கோயில் எதிரே ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரசாரத்தில் ஈடுபட்ட நடிகா் காா்த்திக். உடன் வேட்பாளா் குரு. முருகானந்தம்.

Updated On :19 ஏப்ரல் 2026, 8:43 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அரசியலுக்காகச் செய்யப்பட்ட துரோகங்கள் களையெடுக்கப்பட வேண்டிய தருணம் இது என நடிகா் காா்த்திக் தெரிவித்தாா்.

சிவகங்கை தொகுதியில் அனைத்திந்திய புரட்சித் தலைவா் மக்கள் முன்னேற்றக் கழக வேட்பாளா் குரு. முருகானந்தத்தை ஆதரித்து ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு பிரசாரம் செய்து, அவா் மேலும் பேசியதாவது:

சிவகங்கை சீமை சுதந்திரம் பெற வேண்டும் என்பதற்காக படை திரட்டி இந்த மண்ணை மீட்ட ஒரே வீராங்கனை வேலுநாச்சியாா்தான்.

தலைதூக்கியுள்ள அதா்மத்தையும், துரோகங்களையும் களையெடுக்க அரசியலுக்கு சசிகலா வந்திருக்கிறாா். அவா் தொடங்கிய இயக்கத்தின் சாா்பில் இந்தத் தொகுதியில் வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டுள்ள குரு. முருகானந்தத்தை வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும்.

இந்த நேரத்தில் நாம் நியாயத்தின் பக்கம் நிற்க வேண்டும். அரசியலுக்காகச் செய்யப்பட்ட துரோகங்கள் களையெடுக்கப்பட வேண்டிய தருணம் இது என்றாா் அவா்.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

