சிவகங்கை, ஏப். 20: காங்கிரஸ் மாநிலத் தலைவா் செல்வப்பெருந்தகை தோ்தல் பரப்புரை செய்ய புறப்பட்டபோது, வருமான வரித் துறையினா் சோதனை செய்திருப்பது உள்நோக்கம் கொண்டது என சிவகங்கை தொகுதி மக்களவை காங்கிரஸ் உறுப்பினா் காா்த்திக்சிதம்பரம் குற்றஞ்சாட்டினாா்.
சிவகங்கை மாவட்டம், தேவகோட்டையில் காங்கிரஸ் வேட்பாளா் எஸ். மாங்குடிக்கு ஆதரவாக திங்கள்கிழமை பரப்புரை செய்ய வந்த அவா் செய்தியாளா்களிடம் மேலும் தெரிவித்ததாவது:
வருமான வரித் துறையும், அமலாக்கத் துறையும் மத்திய பாஜக அரசின் கைப்பாவையாக செயல்பட்டு வருகின்றன. இவா்கள் எப்போதும் எதிா்க்கட்சியை குறிவைத்துதான் சோதனை நடத்தி வருகின்றனா். காங்கிரஸ் மாநிலத் தலைவா் செல்வப்பெருந்தகை தோ்தல் பரப்புரை செய்ய புறப்பட்ட போது, வருமான வரித் துறையினா் சோதனை செய்திருப்பது உள்நோக்கம் கொண்டது.
முதல்வருடன் ராகுல் காந்தி ஒரே மேடையில் பேசவில்லை என்று சொல்வது தவறு. ராகுல் காந்தியின் பிரசார பயணத் திட்டம் ஒரு பக்கமும், முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலினின் பிரசார பயணத் திட்டம் இன்னொரு பக்கமும் என திட்டமிடப்பட்டது. தமிழகம் பெரிய மாநிலம் என்பதால், இதுபோன்று திட்டமிடப்பட்டது.
காங்கிரஸ் தேசியத் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கேயும், முதல்வா் ஸ்டாலினும் ஓசூரில் ஒன்றாக ஒரே மேடையில் பேசினா். மதச்சாா்ப்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி கட்சியினா் ஒற்றுமையுடன் பணியாற்றி வருகிறோம். எங்கள் கூட்டணி வெற்றிக் கூட்டணி.
கடந்த 2004-இல் முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதியும், சோனியா காந்தியும் உருவாக்கிய கூட்டணி இது. 2014-யை தவிா்த்து அத்தனை தோ்தல்களையும் இணைந்தே சந்தித்து வருகிறோம். தொடா்ந்து வெற்றிகளைப் பெற்று வரும் கூட்டணியாக எங்கள் கூட்டணி திகழ்கிறது என்றாா் அவா்.
வருமான வரித் துறை சோதனை என நாடகம்: காங்கிரஸ் தலைவா் மீது பாஜக குற்றச்சாட்டு
திமுக பிரமுகா் வீட்டில் வருமான வரித் துறை சோதனை
திரிணமூல் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ வீட்டில் வருமான வரித் துறையினா் சோதனை
சேலம் துணிக் கடையில் 2-ஆவது நாளாக வருமான வரித் துறையினா் சோதனை
நாதக வேட்பாளர் வித்யாராணி வீரப்பன் கைது! கண்ணீர் விட்டு கதறியதால் பரபரப்பு!
டிரம்ப் மோடியை கட்டுப்படுத்துவதுபோல் பாஜக அதிமுகவை கட்டுப்படுத்துகிறது! - Rahul Gandhi
கருத்துக்கணிப்பு சொல்வதெல்லாம் உண்மையா ? | TN Election 2026 | TN Election Survey 2026
#ipl2026 | தோல்வியைச் சந்திக்காத பஞ்சாப்: எழுச்சி பெறாத லக்னௌ! | Punjab Kings | Priyansh Arya |
