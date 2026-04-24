Dinamani
தமிழகம் முழுவதும் 25 இடங்களில் கட்சியினரிடையே தகராறுதமிழகத்தில் 85% வாக்குப் பதிவு வரலாறு காணாத சாதனைமேற்கு வங்க முதல்கட்டத் தோ்தலில் 92% வாக்குப் பதிவு: பல இடங்களில் வன்முறை! வேட்பாளா்கள் மீது தாக்குதல்தமிழகத்தில் 62 வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் 18 ஆயிரம் போலீஸாா் பாதுகாப்புமேற்கு வங்கத்தில் ஏப்.26,27-இல் திரிணமூல் காங்கிரஸுக்கு கேஜரிவால் பிரசாரம்இலங்கை நிதி அமைச்சக கணினி அமைப்பில் ஊடுருவல்: ரூ.23.5 கோடி மாயம்வாக்குச்சாவடியில் புதிய ட்ரெண்ட்: ‘வெள்ளைச் சட்டை- காக்கி பேண்ட்’ அணிந்து வந்த விஜய் ஆதரவாளா்கள்சென்னையில் 83.73 சதவீதம் வாக்குப் பதிவுசிபிஎஸ்இ 10-ஆம் வகுப்பு இரண்டாம் கட்ட பொதுத் தோ்வு அட்டவணை வெளியீடு: மே 15 முதல் 21 வரை நடைபெறும்ஈரான் படகுகளைச் சுட்டு வீழ்த்துங்கள்: டிரம்ப் உத்தரவுஇஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக மோடி அரசு போல வேறு எந்த மத்திய அரசும் செயல்பட்டதில்லை: காங்கிரஸ் விமா்சனம்ஐபிஎல்: மும்பை படுதோல்வி! சிஎஸ்கே 103 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மாபெரும் வெற்றி
/
தமிழ்நாடு

வருமான வரித் துறை சோதனை உண்மைதான்! இன்று ஆதாரங்களை வெளியிடுகிறார் செல்வப்பெருந்தகை!

காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகையின் வீடு, அலுவலகங்களில் வருமான வரித்துறை சோதனை நடத்தப்பட்ட ஆதாரங்களை இன்று வெளியிடுகிறார்.

News image

செல்வப்பெருந்தகை - கோப்புப் படம்

Updated On :24 ஏப்ரல் 2026, 2:45 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகையின் வீட்டில் வருமான வரித் துறையினர் சோதனை நடத்தியதற்கான ஆதாரங்களை இன்று வெளியிடுவதாகக் கூறியுள்ளார்.

தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகையின் வீடு, அலுவலகம் மற்றும் அவர் தொடர்பான இடங்களில் வருமான வரித் துறையினர் திடீர் சோதனை செய்ததாகவும், ராகுல் காந்தியின் பிரசாரத்தில் தன்னைப் பங்கேற்க விடாமல் தடுக்கவே இந்தச் சோதனை என்றும் வருமான வரித் துறை மீது அவர் குற்றம் சாட்டினார்.

இருப்பினும், செல்வப்பெருந்தகையின் வீட்டில் எந்தச் சோதனையும் மேற்கொள்ளவில்லை என்று கூறிய வருமான வரித் துறையினர், செல்வப்பெருந்தகையின் மீது காவல் நிலையத்தில் புகாரும் அளித்தனர்.

இந்த நிலையில், தன் வீட்டில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டதை நிரூபிக்கும்வகையில், முழு ஆதாரங்களையும் இன்று காலை 11 மணியளவில் செய்தியாளர்கள் முன்னிலையில் வெளியிடுவதாக செல்வப்பெருந்தகை கூறியுள்ளார்.

Summary

Income Tax Department Raid: Congress Leader Selvaprerunthagai to release evidence today

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

அமமுக அலுவலகத்தில் வருமான வரித் துறை சோதனை! ரூ. 20 லட்சம் பறிமுதல்

செல்வப்பெருந்தகை மீதான சோதனை உள்நோக்கம் கொண்டது! காா்த்தி சிதம்பரம் குற்றச்சாட்டு!

வருமான வரித் துறை சோதனை என நாடகம்: காங்கிரஸ் தலைவா் மீது பாஜக குற்றச்சாட்டு

புதிய வருமான வரிச் சட்டம் அமலானது: வருமான வரித் துறை

தினமணி செய்திச் சேவை

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி செய்திச் சேவை

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி செய்திச் சேவை

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி செய்திச் சேவை

22 ஏப்ரல் 2026