வாக்கு சதவிகிதம் அதிகரிப்பா? தலைமைத் தேர்தல் ஆணையரின் நகைச்சுவை: திமுக

தமிழகத்தில் வாக்கு சதவிகித அதிகரிப்பு தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர்தான் காரணம் என்பது நகைச்சுவையாக இருப்பதாக திமுக நிர்வாகி சரவணா அண்ணாதுரை பேசியுள்ளார்.
சென்னையில் செய்தியாளருடன் திமுக செய்தித் தொடர்பாளர் சரவணா அண்ணாதுரை பேசுகையில், வாக்காளர்கள் குறைக்கப்பட்டதால், வாக்கு சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ளது. இது ஒரு சாதாரண அடிப்படைக் கணக்குதான்.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தின் மூலம் வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கையை நீங்கள் (தேர்தல் ஆணையம்) குறைத்தீர்கள். ஆனால், இப்போது, இந்த வாக்கு சதவிகிதத்தைப் பாருங்கள் என்று ஆச்சரியமாகக் கூறுகிறீர்கள்.
சிலர் கூறுவதுபோல, இது முன்னெப்போதும் இல்லாத ஒன்று அல்ல.
ஒவ்வொரு தேர்தலின்போது 40 லட்சம் முதல் 50 லட்சம் வரையில் வாக்காளர்கள் சேர்க்கப்படுகின்றனர். இது 2001 தேர்தலிலிருந்தே நடைபெற்று வருகிறது.
2001 தேர்தலில் 4.74 கோடி வாக்காளர்களில் 2.80 கோடி பேர் வாக்களித்தனர். 2006-ல் 3.28 கோடியும், 2011-ல் 3.68 கோடியும், 2016-ல் 4.32 கோடியும், 2021-ல் 4.58 கோடி வாக்காளர்களும் வாக்களித்தனர்.
ஆனால், இந்த வாக்கு சதவிகித அதிகரிப்புக்கு தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர்தான் காரணம் என அவரே பொறுப்பேற்றுக் கொள்ள முயற்சிக்கிறார். இதுதான் மிகப்பெரிய நகைச்சுவை என்று தெரிவித்தார்.
தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவைக்கான தேர்தல் வியாழக்கிழமையில் (ஏப். 23) ஒரே கட்டமாக காலை 7 மணிக்குத் தொடங்கி, மாலை 6 மணியளவில் முடிவடைந்தது. இந்தத் தேர்தலில் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவில் 84.69 சதவிகித வாக்குகள் பதிவானதாகவும் தேர்தல் ஆணையம் கூறியது.
The Chief Election Commissioner is trying to take credit for Higher Vote Percentage, which is the biggest joke: DMK Leader Saravana Annadurai
தொடர்புடையது
திமுக எம்பிக்களுடன் முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆலோசனை!
திருவண்ணாமலை என்றாலே திமுக மலை: முதல்வர் ஸ்டாலின்
தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரியிடம் தவெக நிர்வாகிகள் மனு!
ரூ. 50,000 மேல் பணமாக எடுத்துச் செல்லலாமா? தேர்தல் ஆணையம் விளக்கம்!
வீடியோக்கள்
ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
தினமணி செய்திச் சேவை
தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை
பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |
தினமணி செய்திச் சேவை
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
தினமணி செய்திச் சேவை