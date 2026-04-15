திமுக எம்பிக்களுடன் முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆலோசனை!

திமுக எம்பிக்களுடன் முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆலோசனை பற்றி...

முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் - யூடியூப் / M.K. STALIN

Updated On :15 ஏப்ரல் 2026, 6:34 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

திமுக எம்பிக்களுடன் கட்சியின் தலைவரும் தமிழ்நாடு முதல்வருமான மு.க. ஸ்டாலின் புதன்கிழமை ஆலோசனை மேற்கொண்டுள்ளார்.

நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடர் நாளை (ஏப்ரல் 16) தொடங்கவுள்ளது. இந்த கூட்டத்தில் மகளிர் இட ஒதுக்கீடு, தொகுதி மறுவரையறை திருத்த மசோதாக்களை நிறைவேற்றி, அரசமைப்பில் திருத்தம் மேற்கொள்ள மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

தொகுதி மறுவரையறை தென்மாநிலங்களின் பிரதிநிதித்துவத்தில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்று திமுக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கடும் கண்டனத்தை எழுப்பி வருகின்றனர்.

இதனிடையே, தொகுதி மறுவரையறையால் தமிழ்நாடு பாதிக்கப்பட்டால் இந்தியாவையே திரும்பிப் பார்க்க வைத்துவிடுவோம் என்று மத்திய அரசுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்து முதல்வர் ஸ்டாலின் செவ்வாய்க்கிழமை விடியோ வெளியிட்டிருந்தார்.

மேலும், தமிழ்நாட்டில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான இறுதிகட்டப் பிரசாரம் நடைபெற்றாலும், எம்பிக்கள் கலந்துகொள்வார்கள் என்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்திருந்தார்.

இந்த நிலையில், நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் திமுக எம்பிக்கள் எடுக்க வேண்டிய நிலைப்பாடு குறித்து எம்பிக்களுடன் காணொலி மூலம் முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

Summary

Chief Minister Stalin discuss with DMK MPs!

நெசவு செய்து வாக்கு சேகரித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்!

திருவண்ணாமலை என்றாலே திமுக மலை: முதல்வர் ஸ்டாலின்

திருவாரூர் புறப்பட்டார் முதல்வர் ஸ்டாலின்! இன்று முதல் பிரசாரம்!

கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்களுடன் முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று ஆலோசனை

ராத்து ராசன் பாடல்!

#ipl2026 | ராஜஸ்தானைக் கலங்கடித்த அறிமுக வீரர்: யார் இந்த பிரஃபுல் ஹிங்கே? | Praful Hinge |

தவெக தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த விஜய்! | Vijay full speech

#ipl2026 | கொல்கத்தாவை வீழ்த்தி வெற்றிநடையைத் தொடருமா சிஎஸ்கே? | CSK vs KKR Match Preview |

