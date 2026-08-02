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சிவகங்கை

பேருந்து மோதி சாலையை கடக்க முயன்றவா் உயிரிழப்பு

சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்புவனத்தில் பேருந்து மோதி சாலையை கடக்க முயன்றவா் வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

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சடலம்... - கோப்புப் படம்

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 9:48 pm IST

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சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்புவனத்தில் பேருந்து மோதி சாலையை கடக்க முயன்றவா் வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

திருப்புவனம் அருகே அல்லிநகரம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் ஈஸ்வரன் (55). இவா் திருப்புவனத்துக்கு வந்துவிட்டு மீண்டும் கிராமத்துக்குச் சென்றாா்.

அப்போது மதுரை- ராமேசுவரம் நான்கு வழிச்சாலையை ஈஸ்வரன் கடக்க முயன்றபோது அந்த வழியாக வந்த அரசுப் பேருந்து அவா் மீது மோதியது. இதில் பலத்த காயமடைந்த ஈஸ்வரன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். இந்த விபத்து குறித்து திருப்புவனம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

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