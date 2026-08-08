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சிவகங்கை

வெள்ளிக்குறிச்சி முருகன் கோயிலில் 1,008 திருவிளக்கு பூஜை

ஆடிக் காா்த்திகையையொட்டி, மானாமதுரை ஒன்றியம், வெள்ளிக்குறிச்சி முருகன் கோயிலில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற திருவிளக்கு பூஜையில் பங்கேற்ற பெண்கள். (உள்படம்) சிறப்பு அலங்காரத்தில் வள்ளி, தெய்வானை சமேத முருகப்பெருமான்.

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ஆடிக் காா்த்திகையையொட்டி, மானாமதுரை ஒன்றியம், வெள்ளிக்குறிச்சி முருகன் கோயிலில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற திருவிளக்கு பூஜையில் பங்கேற்ற பெண்கள். (உள்படம்) சிறப்பு அலங்காரத்தில் வள்ளி, தெய்வானை சமேத முருகப்பெருமான்.

Updated On :8 ஆகஸ்ட் 2026, 1:46 am IST

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ஆடிக் காா்த்திகையையொட்டி, மானாமதுரை ஒன்றியம், வெள்ளிக்குறிச்சியில் அமைந்துள்ள முருகன் கோயிலில் 1,008 திருவிளக்கு பூஜை வியாழக்கிழமை இரவு நடைபெற்றது.

இதையொட்டி, மூலவா் முருகப்பெருமானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகங்கள், தீபாராதனைகள் நடைபெற்றன. இதைத்தொடா்ந்து, உலக நன்மை வேண்டியும், நல்ல மழை பெய்து விவசாயம் செழிக்கவும் கோயிலில் நடைபெற்ற திருவிளக்கு பூஜையை பழனி பாதயாத்திரைக் குழு தலைவரும், தொழிலதிபருமான ராமகிருஷ்ணன் குத்துவிளக்கேற்றி தொடங்கிவைத்தாா். இதில் 1,008 பெண்கள் பங்கேற்று திருவிளக்கு பூஜை வழிபாடு நடத்தினா். இவா்களுக்கு சேலைகள், குத்துவிளக்குகள் வழங்கப்பட்டன.

இதில் திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனா். பின்னா், நடைபெற்ற அன்னதானத்தில் ஏராளமானோா் பங்கேற்றனா்.

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