Dinamani
முழுமையான பயிர்க் கடன் தள்ளுபடிகோரி ஆக. 14-ல் அதிமுக ஆர்ப்பாட்டம்அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் திமுக, அதிமுக பங்கேற்கவில்லை என்றாலும் இதே நிலைப்பாட்டை எடுப்பார்கள்: திருமாவளவன்தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிராக சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம்! முதல்வர் விஜய் உறுதிபாபா வங்காவின் கணிப்புகள் நிறைவேறும் நேரம் நெருங்குகிறது! 2026- க்கு என்ன சொல்லியிருக்கிறார்?முன்னணி சூரியகாந்தி எண்ணெய் நிறுவனத்துக்கு அபராதம்!கரூர் அரசுப்பணி வழக்கு: உச்சநீதிமன்றத்தில் ஆக. 14-ல் விசாரணைமுதல்வர் விஜய்யின் அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை புறக்கணித்த 37 எம்.பி.க்கள்!
/
சிவகங்கை

விவாசாயிகளுக்கு காய்கறி விதைகள் வழங்கல்

திருப்பத்தூா் வட்டாரத்தில் தோட்டக் கலைத் துறை சாா்பில் வெள்ளிக்கிழமை விநியோகம் செய்யப்பட்ட காய்கறி விதைகள்.

News image

திருப்பத்தூா் வட்டாரத்தில் தோட்டக் கலைத் துறை சாா்பில் வெள்ளிக்கிழமை விநியோகம் செய்யப்பட்ட காய்கறி விதைகள்.

Updated On :8 ஆகஸ்ட் 2026, 1:45 am IST

Syndication

சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூா் வட்டார விவசாயிகளுக்கு ஆடிப்பட்ட காய்கறி விதைகள் வெள்ளிக்கிழமை வழங்கப்பட்டன.

திருப்பத்தூா் வட்டார விவசாயிகளும், பொதுமக்களும் வீட்டுத்தோட்டம் அமைத்துப் பயன்பெறும் வகையில், திருப்பத்தூா் வேளாண் அலுவலகத்தில் அவா்களுக்கு காய்கறி விதைகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதை தோட்டக்கலைத் துறை உதவி இயக்குநா் ஆா். வினோதா, தோட்டக்கலை அலுவலா் லோகேஷ் ஆகியோா் வழங்கினா்.

பின்னா், உதவி இயக்குநா் ஆா். வினோதா தெரிவித்ததாவது:

நகா்ப்புற மக்களும் தற்போது காய்கறித் தோட்டம் அமைப்பதை பொழுதுபோக்காகவும், மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் ஒரு செயலாகவும் கருதுகின்றனா். இதை நிறைவு செய்யும் வகையில், வீட்டுத் தோட்டம் அமைக்க விரும்புபவா்களுக்கு தோட்டக்கலைத் துறை மூலமாக ஆடிப்பட்ட காய்கறி விதைத் தொகுப்பு ரூ. 50-க்கு வழங்கப்படுகிறது.

இதில் வெண்டை, தக்காளி, கத்தரி, கீரை, சுரை, பூசணி, பீா்க்கங்காய், மிளகாய் ஆகியவை விதைகள் வழங்கப்படுகிறது. தேவைப்படுவோா் தங்களுடைய ஆதாா் அட்டை நகலுடன் வந்து திருப்பத்தூா் வேளாண் அலுவலகத்தில் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்றாா் அவா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கடும் வறட்சி: காய்கறி விதைகள் விற்பனை மந்தம்

கடும் வறட்சி: காய்கறி விதைகள் விற்பனை மந்தம்

சிசு பாலின சா்ச்சை: இா்ஃபானிடம் மீண்டும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை விசாரணை

சிசு பாலின சா்ச்சை: இா்ஃபானிடம் மீண்டும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை விசாரணை

திருப்பத்தூா், ஜோலாா்பேட்டையில் சாலை விபத்து தடுப்பு பணிகள்: ஆட்சியா், எஸ்.பி. ஆய்வு

திருப்பத்தூா், ஜோலாா்பேட்டையில் சாலை விபத்து தடுப்பு பணிகள்: ஆட்சியா், எஸ்.பி. ஆய்வு

விவசாயிகளுக்கு 29,727 கிலோ சோள விதைகள் விநியோகம்: ஆட்சியா் தகவல்

விவசாயிகளுக்கு 29,727 கிலோ சோள விதைகள் விநியோகம்: ஆட்சியா் தகவல்

விடியோக்கள்

காவிரி பிரச்னையை திசைதிருப்பவா Delimitation? - அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேட்டி

காவிரி பிரச்னையை திசைதிருப்பவா Delimitation? - அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேட்டி

என்னால் நல்ல பயிற்சியாளராக இருக்க முடியும்: மனம் திறந்த ரஹானே | Rahane |

என்னால் நல்ல பயிற்சியாளராக இருக்க முடியும்: மனம் திறந்த ரஹானே | Rahane |