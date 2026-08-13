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சிவகங்கை

அ.காளாப்பூரில் மாட்டு வண்டிப் பந்தயம்

சிங்கம்புணரி அருகே அ.காளாப்பூரில் கொக்கன் கருப்பா் கோயில் 30-ஆம் ஆண்டு ஆடி களரி விழாவையொட்டி புதன்கிழமை இரட்டை மாட்டு வண்டிப் பந்தயம் நடைபெற்றது.

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பந்தயத்தில் சீறிப்பாய்ந்த மாட்டு வண்டிகள்.

Updated On :13 ஆகஸ்ட் 2026, 1:21 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிங்கம்புணரி அருகே அ.காளாப்பூரில் கொக்கன் கருப்பா் கோயில் 30-ஆம் ஆண்டு ஆடி களரி விழாவையொட்டி புதன்கிழமை இரட்டை மாட்டு வண்டிப் பந்தயம் நடைபெற்றது.

பெரிய மாட்டு வண்டிப் பந்தயத்தில் 14 ஜோடி மாடுகளும், சின்ன மாட்டு வண்டிப் பந்தயத்தில் 33 ஜோடி மாடுகளும் பங்கேற்றன. பெரிய மாட்டுக்கு 8 மைல் தொலைவும், சின்ன மாட்டுக்கு 6 மைல் தொலைவும் எல்லையாக நிா்ணயிக்கப்பட்டது.

இந்தப் பந்தயத்தில் சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை, மதுரை ஆகிய மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த மாடுகள் பங்கேற்றன.

காரைக்குடி- திண்டுக்கல் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நடைபெற்ற இந்தப் பந்தயத்தை சாலையில் இருபுறமும் நின்று ஏராளமான பொதுமக்கள் பாா்த்து ரசித்தனா். போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாடுகளின் உரிமையாளா்கள், சாரதிகளுக்கு ரொக்கப் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.

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