காரைக்குடி மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் ஊழல் தடுப்பு, கண்காணிப்பு போலீஸார் சோதனை

சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் ஊழல் தடுப்பு, கண்காணிப்புப் பிரிவு போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை சோதனை நடத்தினா்.
காரைக்குடி மாநகராட்சியின் பொறியாளா் பிரிவு அலுவலகத்தில் ஊழல் தடுப்பு, கண்காணிப்புப் பிரிவு ஆய்வாளா்கள் கண்ணன், ஜேசுதாஸ் ஆகி யோா் தலைமையில் தொடங்கிய சோதனை இரவு வரை நீடித்தது.
இந்த சோதனையில் கைப்பேசி, வங்கி பரிவா்த்தனை மூலம் ரூ. 8.06 லட்சத்துக்கான கணக்கு குறித்து அதிகாரிகள் விசாரிக்கின்றனா்.
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