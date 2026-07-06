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சிவகங்கை

கானாடுகாத்தான் பகுதியில் இன்று மின்தடை

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மின்தடை

Updated On :7 ஜூலை 2026, 12:05 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காரைக்குடி அருகே கானாடுகாத்தான் பகுதியில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 7) மின்தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

இதுகுறித்து காரைக்குடி மின் செயற்பொறியாளா் எம். லதாதேவி வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

கானாடுகாத்தான் துணை மின் நிலையத்தில் ஜூலை 7 -இல் மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறவிருப்பதால், ஸ்ரீராம்நகா், கோட்டையூா், வேலங்குடி, பள்ளத்தூா், செட்டிநாடு, கானாடுகாத்தான், கொத்தமங்கலம், நெற்புகப்பட்டி, ஆவுடைபொய்கை, ஓ. சிறுவயல், ஆத்தங்குடி, பலவான்குடி, அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் காலை 10 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின்சார விநியோகம் இருக்காது என்றாா் அவா்.

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