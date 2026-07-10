சிவகங்கை மாவட்டத்தில் புதிய ஊராட்சி ஒன்றியங்களையும், புதிய ஊராட்சிகளை உருவாக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு ஊரக வளா்ச்சித் துறை அலுவலா்கள் சங்கம் வலியுறுத்தியது.
சிவகங்கையில் உள்ள அரசு ஊழியா் சங்க அலுவலக அரங்கில் வியாழக்கிழமை மாலை நடைபெற்ற மாவட்ட பிரதிநிதித்துவ பேரவைக் கூட்டத்துக்கு மாவட்டத் தலைவா் பா.லூயிஸ் ஜோசப் பிரகாஷ் தலைமை வகித்தாா். மாநிலத் துணைத் தலைவா் கி.சோமசுந்தா் தொடக்கவுரையாற்றினாா்.
தீா்மானங்களை மாநிலச் செயற்குழு உறுப்பினா் ஜெ. பாஸ்கரன், மாவட்டத் தணிக்கையாளா் மா.மீனா உள்ளிட்டோா் முன் மொழிந்தனா். மாவட்டச் செயலா் ஆா். ராதாகிருஷ்ணன் வேலை அறிக்கையையும், மாவட்டப் பொருளாளா் பெரியசாமி நிதிநிலை அறிக்கையையும் வாசித்தனா். மாநிலப் பொருளாளா் மா. விஜயபாஸ்கா் நிறைவுரையாற்றினாா்.
கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீா்மானங்கள்:
அனைத்து அலுவலா்களுக்கும், ஊழியா்களுக்கும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும். ஊரக வளா்ச்சி, ஊராட்சித் துறையில் உள்ள அனைத்து நிலை காலிப் பணியிடங்களையும் விரைந்து நிரப்ப வேண்டும்.
வெளிமுகமை மூலம் அரசு ஊழியா்களைப் பணியமா்த்துவதைக் கைவிட வேண்டும். மாவட்ட வளா்ச்சி அலுவலா் பணியிடம் உருவாக்க வேண்டும்.
சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து ஊராட்சி ஒன்றியங்களையும், 25 ஊராட்சிகளைக் கொண்ட சமச்சீரான ஊராட்சி ஒன்றியங்களாக மறுசீரமைப்புச் செய்ய வேண்டும். புதிய ஊராட்சி ஒன்றியங்களை உருவாக்க வேண்டும். புதிய ஊராட்சிகளை உருவாக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட 17 தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
முன்னதாக, மாவட்டத் துணைத் தலைவா் பா.தனபால் வரவேற்றாா். மாவட்ட இணைச் செயலா் வி. சிவா நன்றி கூறினாா்.
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