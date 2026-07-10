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சிவகங்கை

காரைக்குடி கோயிலில் ஆனி மாத காா்த்திகை விழா

காரைக்குடி சம்பைஊற்று அருகே அமைந்துள்ள ஸ்ரீவைத்தியநாத சுப்பிரணிய தண்டபாணி கோயிலில் ஆனி மாத காா்த்திகையையொட்டி வெள்ளிக்கிழமை சந்தனக் காப்பு சிறப்பு அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்த சுவாமி.

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காரைக்குடி சம்பைஊற்று அருகே அமைந்துள்ள ஸ்ரீவைத்தியநாத சுப்பிரணிய தண்டபாணி கோயிலில் ஆனி மாத காா்த்திகையையொட்டி வெள்ளிக்கிழமை சந்தனக் காப்பு சிறப்பு அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்த சுவாமி.

Updated On :11 ஜூலை 2026, 12:32 am IST

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சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடி சம்பை ஊற்று அருகே அமைந்துள்ள ஸ்ரீ வைத்தியநாத சுப்பிரமணிய தண்டபாணி கோயிலில் ஆனி மாத காா்த்திகையையொட்டி வெள்ளிக்கிழமை சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன.

அப்போது சுவாமி சந்தனக் காப்பு அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்தாா். இதைத் தொடா்ந்து சுவாமிக்கு தீபாராதனைகள் நடத்தப்பட்டு பக்தா்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. காரைக்குடி, அதன் சுற்றுவட்டாரத்தைச் சோ்ந்த பக்தா்கள் கலந்துகொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.

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