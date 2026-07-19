தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சாா்பில் சிவகங்கை மாவட்டப் பிரிவில் ரூ.46.23 லட்சத்தில் அமைக்கப்பட்ட நவீன உடல் பயிற்சிக் கூடத்தை மாவட்ட ஆட்சியா் ப. ஆகாஷ் வெள்ளிக்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.
பிறகு அவா் கூறியதாவது: இந்த உடல் பயிற்சிக் கூடத்தை பொதுமக்கள், விளையாட்டு வீரா், வீராங்கனைகள் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் இணையதள முகவரியில் நிா்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணத்தை செலுத்தி பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
காலையில் ஆண்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நேரம் காலை 6 முதல் 8 மணி வரை. பெண்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நேரம் காலை 8 முதல் 9 மணி வரை, மாலையில் பெண்களுக்கான நேரம் 4 முதல் 5 மணி வரை, ஆண்களுக்கான நேரம் மாலை 5 முதல் இரவு 7 மணி வரை.
மேலும், விவரங்களுக்கு மாவட்ட விளையாட்டு, இளைஞா் நலன் அலுவலகத்தை காலை 10 மணி முதல் மாலை 5.45 மணி வரை தொடா்பு கொண்டு பயன்பெறலாம். இந்த நவீன உடல் பயிற்சிக் கூடத்தில் பயிற்சி எடுக்க மாதக் கட்டணம் ரூ. 840- ஆகவும், காலாண்டுக்கான கட்டணம் ரூ. 2,268 - ஆகவும், அரையாண்டுக்கான கட்டணம் ரூ. 3,780- ஆகவும், ஓராண்டுக்கான கட்டணம் ரூ. 6,048 - ஆகவும் நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது என்றாா் அவா்.
இதில், மதுரை முதுநிலை மேலாளா் பி. வேல்முருகன், மாவட்ட விளையாட்டு, இளைஞா் நலன் அலுவலா் சி. ரமேஷ் கண்ணன், பயிற்சியாளா்கள் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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