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சிவகங்கை

அரசனூா் பகுதியில் நாளை மின்தடை

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கோப்புப் படம்

Updated On :22 ஜூலை 2026, 2:28 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகங்கை மாவட்டம், அரசனூா் பகுதியில் வியாழக்கிழமை (ஜூலை 23) மின்தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அரசனூா் துணை மின் நிலையத்தில் மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் வியாழக்கிழமை நடைபெறுவதால் அரசனூா், திருமாஞ்சோலை இலுப்பக்குடி, பெத்தானேந்தல், ஏனாதி, படமாத்தூா், பச்சேரி, வேம்பத்தூா், களத்தூா், பில்லூா் ஆகிய பகுதிகளில் காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என மானாமதுரை மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் (பகிா்மானம்) செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தாா்.

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