அ.காளப்பூா் பகுதியில் நாளை மின்தடை

சிவகங்கை மாவட்டம், சிங்கம்புணரி அருகேயுள்ள அ.காளப்பூா் பகுதியில் சனிக்கிழமை (ஆக.1) மின் தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து மின் வாரிய செயற்பொறியாளா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: அ.காளாப்பூா் துணை மின் நிலையத்தில் மங்களம் பகுதியில் மரம், மரக்கிளைகளை அகற்றும் பணிகள் நடைபெற உள்ளதால்,
அ.காளாப்பூா், ந.ய.மங்களம், சிலநீா்பட்டி உள்ளிட்டப் பகுதிகளில் அன்று காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என்றாா் அவா்.
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