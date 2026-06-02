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சிவகங்கை

அழகப்பா பல்கலை.யில் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்

சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடி அழகப்பா பல்கலைக்கழக இயற்பியல் துறை சாா்பில், இந்தோ-நாா்வே கூட்டுத் திட்டத்தின் கீழ், ‘நானோ பொருள் அடிப்படையிலான தூய்மையான ஆற்றல், சுகாதாரப் பயன்பாடுகளுக்கு மேம்பட்ட கருவியியல் நுட்பங்கள்’ என்ற தலைப்பிலான கருத்தரங்கம் திங்கள், செவ்வாய்க்கிழமைகளில் நடைபெற்றது.

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அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கத் தொடக்க விழாவில் பேசிய துணவேந்தா் க. ரவி.

Updated On :3 ஜூன் 2026, 1:44 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடி அழகப்பா பல்கலைக்கழக இயற்பியல் துறை சாா்பில், இந்தோ-நாா்வே கூட்டுத் திட்டத்தின் கீழ், ‘நானோ பொருள் அடிப்படையிலான தூய்மையான ஆற்றல், சுகாதாரப் பயன்பாடுகளுக்கு மேம்பட்ட கருவியியல் நுட்பங்கள்’ என்ற தலைப்பிலான கருத்தரங்கம் திங்கள், செவ்வாய்க்கிழமைகளில் நடைபெற்றது.

கருத்தரங்கின் தொடக்க விழாவுக்கு துணைவேந்தா் க. ரவி தலைமை வகித்துப் பேசினாா். பொ்கள்வெஸ்டா்ன் நாா்வே பயன்பாட்டு அறிவியல் பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியா் குன்னாா்யிட்ரி தொடக்கவுரையாற்றினாா். இலங்கை வவுனியா பல்கலைக்கழகத் துணைவேந்தா் ஏ. அற்புதராஜா நானோ பயன்பாடுகளின் முக்கியத்துவம் குறித்துப் பேசினாா். நாா்வே பயன்பாட்டு அறிவியல் பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியா் தயாளன் வேலாயுதபிள்ளை, தென்கொரியா பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியா் யோங்சியோக் ஜன், இலங்கை யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியா் பி. ரவிராஜன் ஆகியோா் வாழ்த்திப் பேசினா்.

இதைத்தொடா்ந்து, கருத்தரங்க அமா்வுகள் நடைபெற்றன.

செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற கருத்தரங்க நிறைவு நிகழ்ச்சிக்கு பல்கலைக்கழகப் பதிவாளா் அ. செந்தில்ராஜன் தலைமை வகித்தாா். இயற்பியல் துறைத் தலைவா் கு. சங்கரநாராயணன் வரவேற்றாா். நானோ அறிவியல் தொழில்நுட்பத் துறை பேராசிரியா் ஜி. ராமலிங்கம் நன்றி கூறினாா்.

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