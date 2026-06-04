Dinamani
சிபிஎஸ்இ 12-ஆம் வகுப்பு விடைத்தாள் மறுமதிப்பீடுக்கு 56,000 விண்ணப்பங்கள்புதிய இயக்கம்: நாளை அறிவிக்கிறாா் அண்ணாமலைஇந்தியா உள்பட 54 நாடுகள் மீது 12.5% கூடுதல் வரி: அமெரிக்க வரித்தக பிரதிநிதி பரிந்துரைதமிழகத்தில் இன்று பள்ளிகள் திறப்பு: முதல் நாளிலேயே பாடநூல்கள் விநியோகிக்க உத்தரவுமத்திய அரசின் கோதுமை கொள்முதல் 3.5 கோடி டன்னாக அதிகரிப்புஇலங்கை மாணவா்களுக்கு இந்தியா கல்வி உதவித் தொகைகடந்த 2025-26 நிதியாண்டில் அதானி குழுமம் ரூ.1.53 லட்சம் கோடி மூலதன முதலீடுவாக்குப் பதிவு அதிகரிப்பு மக்களின் நம்பிக்கையின் அடையாளம்: தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா்15 மாவட்டங்களுக்கு இன்று மஞ்சள் எச்சரிக்கைஜூன் 5-இல் தமிழக அமைச்சரவைக் கூட்டம்!
/
சிவகங்கை

சிங்கம்புணரி சேவுகப்பெருமாள் அய்யனாா் கோயிலில் பூ பல்லாக்கு விழா

சிங்கம்புணரி சேவுகப்பெருமாள் அய்யனாா் கோயிலில் பூ பல்லாக்கு விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா்

News image

சிங்கம்புணரியில் நடைபெற்ற விழாவில் அலங்கரிக்கப்பட்ட பூ பல்லக்கில் வீதியுலா வந்த பூரணை புஷ்கலை தேவியாா் உடனான சேவுகபெருமாள் அய்யனாா்.

Updated On :4 ஜூன் 2026, 3:57 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகங்கை மாவட்டம், சிங்கம்புணரி சேவுகப்பெருமாள் அய்யனாா் கோயிலில் பூ பல்லாக்கு விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

இந்தக் கோயிலில் வைகாசி விசாகத் திருவிழா கடந்த மாதம் 24-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. 10 நாள்கள் மண்டகப்படி நிகழ்ச்சியாக நடைபெறும் இந்தத் திருவிழாவில், 5-ஆம் நாள் திருக்கல்யாணமும், 6-ஆம் நாள் சமணா்களை களுவேற்றும் களுவன் திருவிழாவும், 8-ஆம் நாள் புரவி எடுப்பு விழாவும், 9-ஆம் நாள் தேரோட்டமும் நடைபெற்றது.

10-ஆம் நாளான செவ்வாய்க்கிழமை இரவு பூ பல்லக்கு விழா நடைபெற்றது. இதில் 33 அடி நீளம் உள்ள பூ பல்லக்கில் சுமாா் 500 கிலோ எடையிலான மல்லிகை பூக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட பூ பல்லாக்கில் இரவு பூரணை புஷ்கலை தேவியாருடன் சேவுகப்பெருமாள் அய்யனாா் எழுந்தருளினாா். தொடா்ந்து 2.30 மணிக்கு சிறப்பாக வண்ணம் பூசப்பட்டு அலங்கரிக்கப்பட்ட இரட்டை மாடுகள் பூட்டிய சப்பரத்தில் பூ பல்லாக்கு வைக்கப்பட்டு தேரோடும் வீதிகள் வழியாக கோயிலை வலம் வந்து புதன்கிழமை அதிகாலை 6.30 மணியளவில் கோவிலை அடைந்தது.

சிங்கம்புணரி, சுற்றுவட்டாரக் கிராமங்களைச் சோ்ந்த பொதுமக்கள் பூ பல்லாக்கு விழாவில் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.

Story image

தொடர்புடையது

சிங்கம்புணரி அருகே எருது கட்டு விழா

சிங்கம்புணரி அருகே எருது கட்டு விழா

சதுா்வேத மங்கலம் அய்யனாா் கோயில் புரவி எடுப்பு விழா

சதுா்வேத மங்கலம் அய்யனாா் கோயில் புரவி எடுப்பு விழா

சிங்கம்புணரியில் சேவுகப்பெருமாள் அய்யனாா் கோயில் திருக்கல்யாணம்

சிங்கம்புணரியில் சேவுகப்பெருமாள் அய்யனாா் கோயில் திருக்கல்யாணம்

அய்யாபட்டி ஆதீனமிளகி அய்யனாா் கோயில் திருவிழா: மஞ்சுவிரட்டு

அய்யாபட்டி ஆதீனமிளகி அய்யனாா் கோயில் திருவிழா: மஞ்சுவிரட்டு

விடியோக்கள்

#Podcast | மேற்கு வங்கத்தில் மகாராஷ்டிரா 2.0?: மமதாவுக்கு செக்! | News and Views | EPI - 44

#Podcast | மேற்கு வங்கத்தில் மகாராஷ்டிரா 2.0?: மமதாவுக்கு செக்! | News and Views | EPI - 44

கார்ல்செனை வீழ்த்திய பிரக்ஞானந்தா | Praggnanandhaa | Magnus Carlsen | Norway Chess

கார்ல்செனை வீழ்த்திய பிரக்ஞானந்தா | Praggnanandhaa | Magnus Carlsen | Norway Chess

முதல்வர் விஜய் Vs ஆ. இராசா | DMK Vs TVK | MK Stalin | Udhayanidhi Stalin

முதல்வர் விஜய் Vs ஆ. இராசா | DMK Vs TVK | MK Stalin | Udhayanidhi Stalin

கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!

கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!