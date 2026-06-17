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சிவகங்கை

போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் இளைஞா் கைது

சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூா் அருகே எஸ்.எஸ். கோட்டையில் பள்ளி மாணவிகளிடம் ஆபாச சைகை காட்டிய இளைஞரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :17 ஜூன் 2026, 1:38 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூா் அருகே எஸ்.எஸ். கோட்டையில் பள்ளி மாணவிகளிடம் ஆபாச சைகை காட்டிய இளைஞரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.

திருப்பத்தூா் ஒன்றியம், பிராமணம்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் முத்தையா மகன் கருப்பையா (25). கட்டடத் தொழிலாளி. இவா் சிங்கம்புணரி ஒன்றியம், எஸ்.எஸ். கோட்டை கிராமப் பகுதிக்கு கட்டட வேலைக்குத் தனது இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தாா். அப்போது, செல்லும் வழியில் 10-ம் வகுப்பு மாணவிகள் சைக்கிளில் சென்ற போது, கருப்பையா மாணவிகள் முன்பாக அவரது ஆடையை களைந்து ஆபாச சைகை காட்டினாராம்.

இதனால், அச்சமடைந்த மாணவிகள் இது குறித்து தங்களது பெற்றோா்களிடம் தெரிவித்தனா். அவா்கள் திருப்பத்தூா் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தனா். இதையடுத்து, போலீஸாா் விசாரணைக்கு மேற்கொண்டு, போக்சோ சட்டத்தின் கீழ், கருப்பையாவைக் கைது செய்தனா்.

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