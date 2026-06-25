கவியரசு கண்ணதாசனின் 100-ஆவது பிறந்த நாள் விழா
சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடியில் உள்ள கவியரசு கண்ணதாசன் மணி மண்டபத்தில் அவரது 100-ஆவது பிறந்த நாள் விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
காரைக்குடி கவியரசு கண்தாசன் மணிமண்டபத்தில் கண்ணதாசன் 100-வது பிறந்த நாள் விழாவையொட்டி அவரது உருவச்சிலைக்கு தமிழக அரசு சாா்பில் புதன்கிழமை மாலையணிவித்து மரியாதை செலுத்திய சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியா் ப. ஆகாஷ். உடன் திருப்பத்தூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினா் ஆா். சீனிவாசசேதுபதி, கவியரசு கண்ண தாசன் நற்பணி மன்ற நிறுவனா் அரு. நாகப்பன், மருத்துவா் ஆா்.வி.எஸ். சுரேந்திரன் உள்ளிட்டோா்.