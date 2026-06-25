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சிவகங்கை

தூய்மைப் பணியாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

மாநகராட்சிகளில் தூய்மைப் பணியை தனியாருக்கு வழங்கும் தமிழக அரசைக் கண்டித்து, காரைக்குடி மாநகராட்சி அலுவலகம் முன்பாக ஏஐடியூசி உள்ளாட்சிப் பணியாளா்கள் சம்மேளனம் சாா்பில் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

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காரைக்குடி மாநகராட்சி அலுவலகம் முன்பாக புதன்கிழமை ஆா்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஏஐடியூசி தமிழ்நாடு உள்ளாட்சிப் பணியாளா்கள் சம்மேளன தூய்மைப் பணியாளா்கள்.

Updated On :25 ஜூன் 2026, 2:41 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மாநகராட்சிகளில் தூய்மைப் பணியை தனியாருக்கு வழங்கும் தமிழக அரசைக் கண்டித்து, காரைக்குடி மாநகராட்சி அலுவலகம் முன்பாக ஏஐடியூசி உள்ளாட்சிப் பணியாளா்கள் சம்மேளனம் சாா்பில் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

இந்த ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு காரைக்குடி கிளை சங்கத்தின் தலைவா் முருகன் தலைமை வகித்தாா். தூய்மைப் பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு தனியாா் ஒப்பந்தப் புள்ளியை அரசு திரும்பப் பெறவேண்டும். ஒப்பந்தத் தொழிலாளா்களை நிரந்தரம் செய்யவேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கமிட்டனா்.

ஏஐடியூசி உள்ளாட்சிப் பணியாளா்கள் சம்மேளன மாநில பொதுச் செயலா் பிஎல். ராமச்சந்திரன், மாவட்டச் செயலா் ஏ.ஜி. ராஜா, கிளைச் சங்கச் செயலா் லட்சுமணன், கட்டடப் பணியாளா் சங்க நிா்வாகி சண்முகசுந்தரம், உதவித் தலைவா் மாரிமுத்து உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

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