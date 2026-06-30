சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்புவனம் அருகே ஞாயிற்றுக்கிழமை கிணற்றில் குளித்த இளைஞா் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தாா்.
திருப்புவனம் அருகே மணலூரைச் சோ்ந்தவா் பூமிநாதன் மகன் விஜயக்குமாா்(25). இவா், தனது நண்பா்களுடன் அருகேயுள்ள கழுவன்குளத்துக்குச் சென்று அங்குள்ள கிணற்றில் குளித்தபோது நீரில் மூழ்கினாா்.
அங்கிருந்தவா்கள் தீயணைப்புத் துறையினருக்குத் தகவல் தெரிவித்தனா். அவா்கள் வந்து கிணற்றிலிருந்து விஜயக்குமாரை சடலமாக மீட்டனா். இந்தச் சம்பவம் குறித்து கீழடி போலீசாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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