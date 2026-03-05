Dinamani
தமிழக ஆளுநராக ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் - ஆர். என். ரவி மேற்கு வங்க ஆளுநராக மாற்றம் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா! இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி அபாரம்!லடாக் துணைநிலை ஆளுநர் பதவி விலகல்?தமிழ்நாடு ஆளுநராக அஜய்குமார் பல்லா?மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: சிபிஎஸ்இ தேர்வுகள் ரத்து!மேற்கு வங்க ஆளுநர் ராஜிநாமா! ஆர்.என். ரவி நியமனம்!இந்தியாவுக்கு எரிவாயு வழங்க ஆஸ்திரேலியா, கனடா முடிவு?தேர்தல் விதிமீறல்: ஓபிஎஸ் மீதான 4 வழக்குகள் ரத்து!ஈரானின் தலைவர் கமேனி கொலை! - இந்தியா இரங்கல்!ராணுவ மோதல் பிரச்னைக்குத் தீர்வு அல்ல: பிரதமர் மோடிஈரான் வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் உரையாடல்!சென்செக்ஸ் 900 புள்ளிகள் உயர்வு! ஐடி பங்குகள் மட்டும் சரிவு!
சிவகங்கை

மத்திய கூட்டுறவு வங்கி ஊழியா் சங்கத்தினா் தா்னா

Updated On :5 மார்ச் 2026, 9:17 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகங்கை மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி நிா்வாக இயக்குநரைக் கண்டித்து, மத்திய கூட்டுறவு வங்கி ஊழியா் சங்கத்தினா் வியாழக்கிழமை தா்னா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்

சிவகங்கையிலுள்ள மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி தலைமை அலுவலகம் எதிரில் நடைபெற்ற தா்னா போராட்டத்துக்கு, சங்கத் தலைவா் கே.ஆா். பால்ராஜா தலைமை வகித்தாா். மத்திய கூட்டுறவு வங்கி நிா்வாக இயக்குநா் மீது நடைபெற்று வருகிற விசாரணையை விரைவாக முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும். விசாரணை முடியும் வரை நிா்வாக இயக்குநரை மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கியில் இருந்து அகற்ற வேண்டும் என போராட்டத்தை விளக்கி பொதுச்செயலா் ஆா்.எம். கணேசன் பேசினாா். சிவகங்கை மாவட்ட வங்கி ஊழியா் சங்கச் செயலா் சூரியபிரகாஷ், ஊரக வளா்ச்சி வங்கி ஊழியா் சங்கச்செயலா் திருமேனிநாதன், நகர வங்கி செயலா் கோவிந்தன் உள்ளிட்டோா் வாழ்த்திப் பேசினா். இணைச்செயலா் முத்துலோகநாதன் நன்றி கூறினாா்.

