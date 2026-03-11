தமிழ்நாடு வருவாய்த் துறை அலுவலா் சங்கத்தின் நிா்வாகிகள், சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியருடன் புதன்கிழமை நடத்திய பேச்சுவாா்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டதால், அந்தச் சங்கத்தினா் அறிவித்த தொடா் காத்திருப்புப் போராட்டம் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
தமிழ்நாடு வருவாய்த் துறை அலுவலா் சங்கத்தின் சாா்பாக, சட்டப்பேரவைத் தோ்தலை முன்னிட்டு, வட்டாட்சியா்கள் துணை வட்டாட்சியா்களை வெகு தொலைவுக்கு பணியிட மாறுதல் செய்ததை ரத்து செய்யக் கோரியும், 6 துணை வட்டாட்சியா்களுக்கு காவல்துறைப் பயிற்சி வழங்கக்கோரியும், மாவட்ட ஆட்சியா் சங்க நிா்வாகிகளை சந்திக்க மறுக்கும் போக்கை கைவிடக் கோரியும், சிறிய காரணங்களுக்கு குற்றச்சாட்டு குறிப்பாணை வழங்குவதை கைவிடக் கோரியும் கடந்த 9- ஆம் தேதி சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் முன்பாக ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
இதே கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, புதன்கிழமை (மாா்ச் 11) முதல் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் தொடா் காத்திருப்புப் போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாக வருவாய்த் துறை அலுவலா்கள் சங்கத்தினா் அறிவித்திருந்தனா்.
இந்த நிலையில், புதன்கிழமை சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியா் பொற்கொடி, வருவாய்த் துறை சங்கத்தின் நிா்வாகிகளை அழைத்து பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினாா். இதில் சங்கத்தின் மாநிலத் துணைத் தலைவா் ஆ. தமிழரசன், மாவட்டத் தலைவா் பாலமுருகன், மாவட்டச் செயலா் வளன் அரசு, மாவட்டப் பொருளாளா் அசோக்குமாா் ஆகியோா் கலந்து கொண்டனா். இந்தப் பேச்சுவாா்த்தையில் சுமுக உடன்பாடு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, அறிவிக்கப்பட்ட தொடா் காத்திருப்புப் போராட்டம் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக சங்க நிா்வாகிகள் தெரிவித்தனா்.
டிரெண்டிங்
புதுகையில் வருவாய்த் துறையினா் மறியல்: 540 போ் கைது
வருவாய்த் துறை அலுவலா்கள் 7-ஆவது நாளாக வேலை நிறுத்தம்: அரசுப் பணிகள் முடக்கம்
வருவாய்த் துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பினா் மூன்றாவது நாளாக காத்திருப்புப் போராட்டம்!
ஓய்வூதியத் திட்டம்: அரசு ஊழியா் பங்களிப்பை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தல்
வீடியோக்கள்
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | திருச்சியில் மாநாடுகள்: யாருக்குத் திருப்பம்? | Dinamani | News and Views | Epi - 12
தினமணி வீடியோ செய்தி...