மாங்குடி பெரிய கண்மாயில் மீன்பிடித் திருவிழா

/
மாங்குடி பெரிய கண்மாயில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற மீன்பிடித் திருவிழாவில் பங்கேற்ற கிராமத்தினா்.
Updated On :15 மார்ச் 2026, 8:01 pm
சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூா் அருகே மாங்குடி கிராமத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மீன்பிடித் திருவிழா நடைபெற்றது.
திருப்பத்தூா் அருகே மாங்குடி கிராமத்தில் உள்ள பெரிய கண்மாயில் மக்கள் அனைவரும் கண்மாயில் இறங்கி ஒற்றுமையாக மீன்பிடித்து கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டது.
இதைத் தொடா்ந்து, மீன் பிடிக்க அனுமதி வழங்கியதும் மீன்பிடி வலை, கச்சா, அரிவலை கொசுவலை, ஊத்தா, கூடை உள்ளிட்ட உபகரணங்கள் மூலம் விரா மீன், கட்லா, ரோகு, ஜிலேபி, கெண்டை உள்ளிட்ட மீன்களைப் பிடித்து சென்றனா்.
இதில் மாங்குடி, காரையூா், மணக்குடி, சோழம்பட்டி, புதுவளவு, கருப்பூா், நாட்டாா்மங்கலம், திருக்களாப்பட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களைச் சோ்ந்த ஏராளமான மக்கள் கலந்து கொண்டனா்.
டிரெண்டிங்
இடங்கணசாலை பெரிய மாரியம்மன் கோயில் தேரோட்டம்
தோ்தல் விழிப்புணா்வு கிரிக்கெட் போட்டி
மாவட்டத்தில் போலீஸாா் சோதனை: ஒரே நாளில் 24 போ் கைது
திருப்பத்தூரில் வடமாடு மஞ்சுவிரட்டு
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
நாகபந்தம் படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் விடியோ!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
சுல்தான் பாடல் வெளியானது!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
போரால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் அண்ணாமலைக்குத் தெரியவில்லை: திருமா! | VCK | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
8 மணி நேரங்கள் முன்பு