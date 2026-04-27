Dinamani
ஐபிஎல்: சூப்பர் ஓவரில் லக்னௌவை வீழ்த்தி கொல்கத்தா வெற்றி!பகுதி நேர அரசியல்வாதி ராகுல் காந்தி! நிதின் நவீன் குற்றச்சாட்டு!ரெளடி, பாலியல் குற்றவாளிகளை பாஜக தண்டிக்கும்: மேற்கு வங்கத்தில் மோடி பிரசாரம்கேரளத்தில் கடும் வெப்பம்: பல மாவட்டங்களுக்கு மஞ்சள் எச்சரிக்கை! 2027 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் குடிமக்கள் அனைவரும் பங்கேற்க வேண்டும்: பிரதமர் மோடிவரும் 30ஆம் தேதி 6 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு தில்லியில் சுவிஸ் விமானத்தில் திடீர் தீ: 6 பயணிகள் காயம் நீட் தேர்வு நுழைவுச் சீட்டு நாளை வெளியீடு!மே 4-ல் ஆஸ்திரேலியா செல்கிறார் விஜய்?தேர்தல் எதிரொலி: விமான டிக்கெட்டுகள் விலை கடும் உயர்வு!டிரம்ப் விருந்தில் துப்பாக்கிச் சூடு! ஜனநாயகத்தில் வன்முறைக்கு இடமில்லை: பிரதமர் மோடிடிரம்ப் பங்கேற்ற இரவு விருந்தில் துப்பாக்கிச் சூடு: ஒருவர் கைது
/
திருப்பத்தூர்

திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தில் 101.66 டிகிரி வெயில்

News image

வெயில்.

Updated On :26 ஏப்ரல் 2026, 9:30 pm

திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை 101.66 டிகிரி வெயில் பதிவானது.

திருப்பத்தூரில் கோடை வெயில் தொடங்கி நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக மாவட்டத்தில் கடந்த ஒரு வாரத்துக்கும் மேலாக 100 டிகிரிக்கு மேல் பாதிவாகிறது. இதனால் பகலில் அனல் காற்றும்,இரவில் கடும் புழுக்கமும் நிலவி வருகிறது. இதன் காரணமாக பொது மக்கள் கடும் சிரமத்துக்கு ஆளாகி வருகின்றனா்.

இந்த நிலையில், திருப்பத்தூரில் ஞாயிற்றுக்கிழமை வழக்கம்போல் காலை முதல் மாலை வரை கடுமையான வெயில் சுட்டெரித்தது. இதனால் வாகன ஓட்டிகள், தினசரி தொழிலாளா்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினா் தவித்தனா்.

திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தில் 101.66 டிகிரி வெயில் பதிவானது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

வீடியோக்கள்

வெள்ளிச்சுடரே பாடல்!
வீடியோக்கள்

வெள்ளிச்சுடரே பாடல்!

தினமணி செய்திச் சேவை

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
கன்னக்குழியா பாடல்!
வீடியோக்கள்

கன்னக்குழியா பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

25 ஏப்ரல் 2026
மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!
வீடியோக்கள்

மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

25 ஏப்ரல் 2026
வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli
வீடியோக்கள்

வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli

தினமணி செய்திச் சேவை

25 ஏப்ரல் 2026