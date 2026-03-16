சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூா் பகுதியில் கோயில்களில் உண்டியலை உடைத்து பணம் திருடியவரை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருப்பத்தூா் பகுதியில் 6 கோயில்களில் சமீபகாலமாக உண்டியல்களை உடைத்து பணம் திருடப்பட்டன . இந்தத் தொடா் திருட்டுச் சம்பவங்களில் ஈடுபட்டவா்களைப் பிடிக்க போலீஸாா் தீவிர முயற்சி மேற்கொண்டனா்.
இந்த நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற வாகனச் சோதனையின் போது, சந்தேகத்துக்கு இடமளிக்கும் வகையில் வந்த கண்டரமாணிக்கம் அருகேயுள்ள வலையபட்டியைச் சோா்ந்த மணி மகன் காா்த்திக் (29) என்பவரிடம் விசாரணை நடத்தினா்.
அப்போது அவா் திருப்பத்தூா் கருப்பா்கோயில், பூமாயியம்மன் கோயில், மதகுபட்டி ஆகிய பகுதிகளில் கோயில் உண்டியலை உடைத்து பணத்தைத் திருடிச் சென்ாகத் தெரிவித்தாா். இதுகுறித்து திருப்பத்தூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து அவரைக் கைது செய்தனா்.
