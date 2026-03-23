சிவகங்கை

அரிசிக்கு 5% ஜிஎஸ்டியை நீக்க வலியுறுத்தல்!

25 கிலோ, அதற்குகீழ் உள்ள அரிசிப் பைகளுக்கு 5 சதவீத ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பால் அரிசி விலை உயர வாய்ப்பு உள்ளதால் வரியை முற்றிலும் நீக்க அரிசி ஆலை உரிமையாளா்கள் கோரிக்கை

Updated On :22 மார்ச் 2026, 7:37 pm

25 கிலோ, அதற்குகீழ் உள்ள அரிசிப் பைகளுக்கு 5 சதவீத ஜி.எஸ்.டி. வரி விதிப்பால் அரிசி விலை உயர வாய்ப்பு உள்ளதால் வரியை முற்றிலும் நீக்க அரிசி ஆலை உரிமையாளா்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.

தமிழ்நாடு அரிசி ஆலை உரிமையாளா்கள், நெல், அரிசி வணிகா்கள் சங்கங்களின் சம்மேளன மாநில நிா்வாகிகள் கூட்டம் காரைக்குடியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில் சம்மேளனத் தலைவா் டி. துளசிங்கம் தலைமை வகித்தாா். மாவட்டச் செயலா் கணேசபாண்டியன் முன்னிலை வகித்தாா்.

மாநிலச் செயலா் மோகன் நிதிநிலை அறிக்கை வாசித்தாா். பொருளாளா் கணேச அருணகிரி, சம்மேளன பொதுக்குழு உறுப்பினா்கள், மாவட்ட, வட்ட நிா்வாகிகள் பலரும் கலந்து கொண்டனா்.

முன்னதாக சிவகங்கை மாவட்டத் தலைவா் பி.எல்.படிக்காசு வரவேற்றாா். மாவட்டப் பொருளாளா் முகமது மீரா நன்றி கூறினாா்.

பின்னா், சம்மேளனத்தின் செயலா் மோகன் கூறியதாவது: மத்திய ஜி.எஸ்.டி. கவுன்சில் மூலம் 25 கிலோ, அதற்கு கீழ் பேக்கிங் செய்யப்படும் அரிசிப் பைக்கு 5 சதவீத ஜி.எஸ்.டி. வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது. நடுத்தர சாமானிய மக்கள் அத்தியாவசிய உணவுப் பொருள்களை தங்கள் குடும்பத் தேவைக்கு ஏற்றவாறு 5 கிலோ,10 கிலோ என்று வாங்கி வரும் நிலையில், இந்த வரி விதிப்பினால் விலை ஏற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

எனவே வருகிற 57-ஆவது ஜி.எஸ்.டி. கவுன்சிலில் 5 சதவீத ஜி.எஸ்.டி. வரியை ரத்து செய்ய வேண்டும்.

மத்திய ஜி.எஸ்.டி. கவுன்சில் எண்ணெய் ஆலைகளுக்கு அனுப்பும் தவிடுக்கு 5 சதவீதமும், கால்நடைகளுக்கு அனுப்பும் தவிடுக்கு வரி விதிப்பு இல்லை எனவும் அறிவித்துள்ளது. இது தேவையற்ற குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஒரே பொருளுக்கு இரு வேறு வரி விதிப்பை தவிா்த்து முழுமையாக 5% வரிவிதிப்பை திரும்ப பெற வேண்டும்.

தமிழக தோ்தல் ஆணையம் நெல், அரிசி வணிகா்கள் மட்டுமன்றி, அனைத்து உணவுத் துறை வணிகா்களின் வணிகம் பாதிக்காத வண்ணம் கடந்த காலங்களில் தோ்தலின் போது கடைப்பிடித்தது போல சில எளிய ஆவணங்கள் இருந்தால் ஏற்றுக் கொண்டு வணிகா்கள் தங்கள் பணி செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.

தொடர்புடையது

இலவச அரிசி விநியோகம் முடக்கம்

இலவச அரிசி விநியோகம் முடக்கம்

காயல்பட்டினத்தில் முஸ்லிம் லீக் சாா்பில் ‘பித்ரா அரிசி விநியோகம்

காயல்பட்டினத்தில் முஸ்லிம் லீக் சாா்பில் ‘பித்ரா அரிசி விநியோகம்

ரேஷன் அரிசி பதுக்கி வைத்திருந்தவா் கைது

ரேஷன் அரிசி பதுக்கி வைத்திருந்தவா் கைது

ரயில் நிலையத்தில் 500 கிலோ ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்

ரயில் நிலையத்தில் 500 கிலோ ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்

வீடியோக்கள்

இசை ஆல்​பத்​தில் ரிஷி தேவா!
வீடியோக்கள்

இசை ஆல்​பத்​தில் ரிஷி தேவா!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
ஈரான் போர், பெருந்தொற்று காலத்துக்கு இழுத்துச் செல்கிறதா?: சுமந்த் ராமன் கவலை | US Israel Iran War |
வீடியோக்கள்

ஈரான் போர், பெருந்தொற்று காலத்துக்கு இழுத்துச் செல்கிறதா?: சுமந்த் ராமன் கவலை | US Israel Iran War |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | திமுக கூட்டணி: நீடிக்கும் சிபிஐஎம்; வெளியேறிய தவாக | News and Views | Epi - 17 | Sarathkumar
வீடியோக்கள்

Podcast | திமுக கூட்டணி: நீடிக்கும் சிபிஐஎம்; வெளியேறிய தவாக | News and Views | Epi - 17 | Sarathkumar

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகிய த.வா.க! Velmurugan பேட்டி | DMK Alliance
வீடியோக்கள்

திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகிய த.வா.க! Velmurugan பேட்டி | DMK Alliance

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு