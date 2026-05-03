சக்தி மாரியம்மன் கோயிலில் பூக்குழித் திருவிழா

சிவகங்கை மருதுபாண்டியா் நகா் அரசு குடியிருப்பில் அமைந்துள்ள சக்தி மாரியம்மன் கோயிலில் 37 -ஆம் ஆண்டு பூக்குழித் திருவிழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்தக் கோயிலில் பூக்குழித் திருவிழா கடந்த மாதம் 24-ஆம் தேதி காப்புக் கட்டுதலுடன் தொடங்கியது. இதைத் தொடா்ந்து, கடந்த 28-ஆம் தேதி மாலை நடைபெற்ற திருவிளக்கு பூஜையில் திரளான பெண்கள் கலந்து கொண்டனா்.
வெள்ளிக்கிழமை பால் குடம், பறவைக் காவடி, அக்னிச் சட்டி எடுத்துதலும், பகல் 11 மணியளவில் பூ அள்ளிப் போடுதல் நிகழ்வும் நடைபெற்றன. மாலை 5 மணியளவில் நடைபெற்ற பூக்குழி இறங்கும் விழாவில் திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்று நோ்த்திக் கடன் செலுத்தினா். தொடா்ந்து, 6 மணிக்கு பக்தா்கள் சக்தி கரகம் எடுத்து வருதலும், இரவு வாணவேடிக்கை நிகழ்வும் நடைபெற்றது.
இந்த விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை அருளாளா் மு.சேதுபதி தலைமையில், நிா்வாகக் குழுவினரும், விழாக் குழுவினரும் செய்தனா்.
தொடர்புடையது
காட்டகரம் மாரியம்மன் கோயிலில் தீமிதி திருவிழா
புகழூா் நானப்பரப்பு மாரியம்மன் கோயிலில் தீமிதி திருவிழா
சங்கரன்கோவில் காளியம்மன் கோயிலில் பூக்குழித் திருவிழா
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் பெரிய மாரியம்மன் கோயிலில் பூக்குழித் திருவிழா
வீடியோக்கள்
வாக்கு எண்ணிக்கை; TVK சார்பில் வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்கள்! | Aadhav Arjuna | Vijay
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Thiruma திடீர் விடியோ உண்மைப் பின்னணி ! உடைத்துப் பேசும் ரவீந்திரன் துரைசாமி | VCK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
"விசிகவினர் சிறப்பாக பணியாற்றவில்லை!" திருமா வெளியிட்ட பரபரப்பு விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | CSK vs MI: யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு? | Chennai Super Kings | Mumbai Indians |
தினமணி செய்திச் சேவை