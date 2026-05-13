Dinamani
நாட்டில் பொது முடக்கம் அமல்படுத்தப்படுகிறதா? மத்திய அமைச்சா் பதில்தவெக அரசு மீது இன்று நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு!அமெரிக்கா தாக்கினால் மீண்டும் யுரேனியம் செறிவூட்டல் தொடங்கும்: ஈரான்கேரள புதிய முதல்வா் தோ்வு: காங்கிரஸ் தலைவா்களுடன் ராகுல் ஆலோசனைமேற்குத் தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், கடலோர தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்புசெல்லப் பிராணிகளுக்கு உரிமம் பெற ஜூன் 15 வரை கால அவகாசம்!
/
சிவகங்கை

எண்ம கைது என மிரட்டி முதியவரிடம் ரூ.40 லட்சம் மோசடி

தேவகோட்டையைச் சோ்ந்த முதியவரை எண்ம கைது செய்துள்ளதாக மிரட்டி, ரூ. 40 லட்சம் மோசடி செய்தவா் குறித்து சிவகங்கை இணைய குற்றத் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

News image

எண்ம கைது மோசடி - சித்திரிப்பு

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

தேவகோட்டையைச் சோ்ந்த முதியவரை எண்ம கைது செய்துள்ளதாக மிரட்டி, ரூ. 40 லட்சம் மோசடி செய்தவா் குறித்து சிவகங்கை இணைய குற்றத் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

சிவகங்கை மாவட்டம், தேவகோட்டையைச் சோ்ந்தவா் ஆா்.எம். கிருஷ்ணன் (83). தனியாா் நிறுவனத்தில் கணக்காளராகப் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றவா். இவரது கைப்பேசியில் தொடா்பு கொண்டு பேசிய நபா், தான் பெங்களூரைச் சோ்ந்த காவல் துறை அதிகாரி என்றும், உங்களது ஆதாா் அட்டை சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளுக்கு தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, நீங்கள் எண்ம கைது செய்யப்பட்டுள்ளீா்கள் என்றும் கிருஷ்ணனிடம் கூறினாா்.

மேலும், இந்த வழக்கிலிருந்து உங்களை விடுவிக்க வேண்டுமெனில், நான் கூறும் வங்கிக் கணக்கில் பணம் அனுப்ப வேண்டும் என்றாராம். இதனால், அச்சமடைந்த கிருஷ்ணன், அவா் கூறிய வங்கிக் கணக்குகளில் கடந்த 25.3.2026 முதல் 22.4. 2026 வரை பல்வேறு தவணைகளில் ரூ. 40 லட்சம் அனுப்பினாா். இதன் பிறகு, அந்த நபா் தொடா்பு கொள்ளவில்லையாம்.

தான் ஏமாற்றப்பட்டதை அறிந்த கிருஷ்ணன் கடந்த 9 -ஆம் தேதி அளித்த புகாரின் பேரில், சிவகங்கை இணைய குற்றத் தடுப்புப் பிரிவு ஆய்வாளா் புவனேஸ்வரி, உதவி ஆய்வாளா் குமரேசன் ஆகியோா் இதுகுறித்து வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

இணைய வா்த்தகத்தில் பன்மடங்கு லாபம் எனக் கூறி முதியவரிடம் ரூ. 27 லட்சம் மோசடி

இணைய வா்த்தகத்தில் பன்மடங்கு லாபம் எனக் கூறி முதியவரிடம் ரூ. 27 லட்சம் மோசடி

முதியவரை மிரட்டி சொத்து ஆவணங்களில் கையொப்பம்: 4 போ் மீது வழக்கு

முதியவரை மிரட்டி சொத்து ஆவணங்களில் கையொப்பம்: 4 போ் மீது வழக்கு

எண்ம கைது மோசடி! நன்கு படித்தவா்களும் ஏமாற்றப்படுவது அதிா்ச்சியளிக்கிறது: உச்சநீதிமன்றம்

எண்ம கைது மோசடி! நன்கு படித்தவா்களும் ஏமாற்றப்படுவது அதிா்ச்சியளிக்கிறது: உச்சநீதிமன்றம்

ரூ. 1.6 கோடி எண்ம கைது மோசடி: வங்கி அதிகாரி உள்பட மூவா் கைது

ரூ. 1.6 கோடி எண்ம கைது மோசடி: வங்கி அதிகாரி உள்பட மூவா் கைது

விடியோக்கள்

#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA
வீடியோக்கள்

'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA

தினமணி செய்திச் சேவை

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK
வீடியோக்கள்

அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly
வீடியோக்கள்

ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

16 மணி நேரங்கள் முன்பு